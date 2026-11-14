Trần Nữ Tiểu Trân: 'Chúng ta không cần trẻ lại, chỉ cần tốt hơn mỗi ngày'

Sinh ra và lớn lên tại Huế, Trần Nữ Tiểu Trân mang theo sự gắn bó với vùng đất giàu bản sắc trong hành trình học tập và lập nghiệp. Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tiếng Anh và kinh tế, hiện chị sinh sống, làm việc tại TP.HCM với vai trò huấn luyện viên sức khỏe.

Ở tuổi 46, chị vẫn duy trì việc học hỏi, nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước. Với chị, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những điều cần khám phá, những giới hạn cần vượt qua. Việc tham gia Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 cũng bắt đầu từ suy nghĩ ấy: cho mình cơ hội trải nghiệm một hành trình mới.

“Tôi tin rằng phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, vẫn có quyền được đẹp, quyền tỏa sáng và theo đuổi những điều mình yêu thích”, chị chia sẻ.

Đằng sau quyết định bước lên sân khấu là mong muốn tự mình kiểm chứng điều mà bản thân tin tưởng. Khi sẵn sàng thử sức, người phụ nữ có thể nhận ra những khả năng chưa từng được đánh thức, đồng thời học cách đón nhận cả sự tự tin lẫn những thiếu sót của chính mình.

Theo Tiểu Trân, đó cũng là một trong những lý do khiến các cuộc thi sắc đẹp vẫn có sức hút. Bên cạnh kết quả cuối cùng, hành trình tham gia còn tạo cơ hội để phụ nữ gặp gỡ, học hỏi, rèn luyện bản lĩnh và nhìn lại bản thân từ một góc nhìn khác. Chị quan tâm đến những trải nghiệm có thể tiếp tục đồng hành cùng mình khi sân khấu đã khép lại.

Vẻ đẹp bắt đầu từ sự thấu hiểu bản thân

Làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, Tiểu Trân đặt sức khỏe ở vị trí quan trọng trong quan niệm về cái đẹp. Cùng với ngoại hình, chị coi trọng tri thức, thần thái, lòng nhân ái và cách mỗi người đóng góp cho cuộc sống xung quanh.

“Tôi muốn truyền cảm hứng để phụ nữ hiểu rằng: chúng ta không cần trẻ lại, chỉ cần khỏe hơn, đẹp hơn và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày”, chị chia sẻ.

Quan niệm ấy cho thấy cách chị đón nhận tuổi tác. Thay vì xem mỗi năm đi qua là một sự mất mát, chị tìm kiếm những điều có thể bồi đắp: kiến thức, sức khỏe, sự tự tin và một đời sống có mục tiêu. Vẻ đẹp vì thế gắn liền với quá trình chăm sóc, thấu hiểu và trân trọng bản thân.

Đó cũng là thông điệp chị muốn mang đến cuộc thi. Chị mong những người phụ nữ đang ngần ngại trước một dự định mới sẽ có thêm niềm tin để bắt đầu. Một lựa chọn phù hợp với bản thân, dù ở tuổi nào, vẫn có thể mở ra những trải nghiệm đáng quý.

Món quà bất ngờ ở tuổi 46

Khép lại hành trình tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Tiểu Trân đón nhận danh hiệu Hoa hậu Thời trang trong niềm vui và sự bất ngờ.

Nói về kết quả này, chị giữ một cái nhìn giản dị. Chị không tự nhận mình có phong cách thời trang đa dạng, nhưng luôn chú ý lựa chọn trang phục phù hợp với từng sự kiện. Với chị, mặc đẹp trước hết cần sự hiểu mình và ý thức về hoàn cảnh xuất hiện.

“Tôi có thể không phải là người có phong cách thời trang đa dạng, nhưng tôi luôn biết cách chọn trang phục phù hợp cho từng sự kiện mà mình tham gia”, chị nói.

Danh hiệu trở thành một dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận hành trình chị đã dành thời gian và tâm sức để trải nghiệm. Niềm vui của Tiểu Trân còn nằm ở việc bản thân đã dám bước vào một thử thách mới, theo đuổi đến cùng và có thêm một kỷ niệm đẹp ở tuổi 46.

“Giải thưởng là món quà cho tuổi 46 của tôi và cũng chính là động lực trên hành trình đẹp hơn mỗi ngày mà tôi luôn hướng đến. Tôi luôn biết ơn và trân trọng điều đó”, chị chia sẻ.

Sau cuộc thi, sức khỏe và những giá trị có thể mang lại cho cộng đồng vẫn là mối quan tâm lớn của Tiểu Trân. Chị mong muốn dùng trải nghiệm của mình để khuyến khích phụ nữ sống khỏe, tự tin và có mục tiêu. Với chị, ý nghĩa của một danh hiệu được nuôi dưỡng bằng những việc làm tiếp theo, bằng sự hữu ích trong công việc và cách sống hằng ngày.

Từ hành trình ấy, Tiểu Trân gửi gắm một suy nghĩ gần gũi: phụ nữ có thể tiếp tục làm mới cuộc sống bằng cách học thêm, chăm sóc bản thân tốt hơn, hay can đảm thực hiện điều từng trì hoãn. Ở tuổi 46, chị đã chọn cho mình một lần bắt đầu như thế.