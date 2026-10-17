Trần Ngọc Vàng gây kinh ngạc với tuyệt kỹ 'đánh đầu' công phá trong biển bóng nước

Ngay khi ban tổ chức thông báo trò chơi mới được kích hoạt, hé lộ thế lực ngầm “Thợ săn” cùng những con số bí ẩn, bầu không khí tại Thành phố R lập tức chìm trong sự nghi ngờ. Cánh cửa thoát thân đã mở ra cho Gia tộc R, nhưng ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Không ai rõ ai đang nắm quyền kiểm soát, và liệu những người anh em đồng đội có còn thực sự đáng tin tưởng.

Để tìm đường thoát khỏi tòa nhà và tránh bị nhốt vĩnh viễn, các thành viên phải giải mã hệ thống cửa thoát hiểm thông qua các quy tắc ngặt nghèo:

Cửa thoát 1: Ba thẻ số đều chia hết cho 3. Cửa thoát 2: Ba thẻ số có 2 chữ số, các số cuối theo thứ tự tăng dần. Cửa thoát 3: Ba thẻ số có tổng nhỏ nhất so với những người chơi hiện tại. Cửa thoát 4: Ba thẻ số có tổng các chữ số bằng nhau. Cửa thợ săn: Khi thợ săn thực hiện đủ 3 mật lệnh và 3 bóng đèn sáng, cửa sẽ mở.

Đặc biệt, trước khi bước vào trận chiến, việc bốc thăm ngẫu nhiên các thẻ bài, trong đó mỗi người chỉ được biết 2 thẻ của mình và giữ bí mật với người khác đã tạo nên một chiến trường đấu trí cân não. Các thành viên buộc phải tính toán, suy luận và tung ra những chiêu bài đổi thẻ hợp lý nhằm giành lợi thế tối đa cho bản thân.

Nhiệm vụ 1: Công phá

Sau khi hoàn tất tính toán chiến thuật, các đội chơi chính thức bước vào thử thách “Công phá” với các cặp đôi: Văn Mai Hương - Tám Trung; Tư Ngọc - Út Tuấn; Tóc Tiên - Tám Quân; Năm Phát - Trần Ngọc Vàng; và Hai Thành - Sáu Tút.

Được nối với nhau bằng dây đai quanh eo trên sàn trơn trượt, các cặp đôi có 5 phút để dùng mũ gai trên đầu làm bể bóng nước. Cặp đôi mở đầu Tám Quân và Văn Mai Hương gặp không ít khó khăn, liên tục té ngã. Trong khi đó, với sự lanh lợi của Tư Ngọc và chiều cao vượt trội của Út Tuấn, cặp đôi này dễ dàng chinh phục tới 11 quả bóng.

Tóc Tiên tiếp tục là khách mời của tập này

Đặc biệt, màn thi đấu của Hai Thành và Sáu Tút mang lại những tràng cười vỡ bụng cho khán giả. Dù thân hình “quá cỡ” và Sáu Tút đôi khi giống một chướng ngại vật hơn là đồng đội, anh cả Hai Thành vẫn lăn xả hết mình. Mỗi cú té của Hai Thành đều khiến người xem cười ngất. Về phía Trần Ngọc Vàng, nam diễn viên tiếp tục chứng tỏ mình là “ngôi sao sáng” khi thông minh sáng tạo ra cách chơi “đánh đầu” vô cùng độc đáo, càn quét hết trái bóng xà phòng này đến trái bóng khác.

Nhiệm vụ 2: Thần tốc

Vòng 1 (Đường truyền ký tự): Ê-kíp đưa ra các câu hỏi tiếng Anh, đòi hỏi người chơi rung chuông giành quyền trả lời và đánh vần chính xác từ vựng. Trong khi Tám Quân và Út Tuấn gặp chút trở ngại vì vốn từ vựng, hai khách mời nữ là Văn Mai Hương và Tóc Tiên lại phát huy thế mạnh tuyệt đối, tỏa sáng rực rỡ với khả năng phản xạ cực nhạy bén.

Vòng 2 (Cú đáp hoàn hảo): Thử thách khéo léo yêu cầu 10 người chơi chia thành hai nhóm. Không được dùng tay, người chơi phải dùng phần thân dưới điều khiển que gỗ vào miệng chai thủy tinh, nhấc lên và vận chuyển về điểm xuất phát rồi đặt lại chỗ cũ. Nếu chai rơi, người chơi được dựng lại tại chỗ và tiếp tục di chuyển về đích. Ai hoàn thành nhanh nhất sẽ giành chiến thắng ở lượt đấu đó.

Nhiệm vụ cuối: Xé bảng tên trốn thoát

Ngay khi cánh cửa trốn thoát được kích hoạt, không gian Thành phố R chìm trong căng thẳng tột độ khi Đội thợ săn chính thức xuất hiện, càn quét mọi ngóc ngách.

Hai cái tên lọt vào tầm ngắm và bị truy đuổi ráo riết đầu tiên là “chiến thần thể lực” Năm Phát và Trần Ngọc Vàng, tạo nên những màn rượt đuổi tốc độ cao nghẹt thở trong không gian hẹp.

Nhiệm vụ xé bảng tên luôn gay cấn và nghẹt thở

Đáng chú ý là màn đối đầu trực diện giữa Hai Thành và Năm Phát. Hai Thành dùng hết kinh nghiệm và chiến thuật luồn lách để thủ thế. Tuy nhiên, Năm Phát với lợi thế sức mạnh vượt trội và sự càn lướt đã tạo nên một màn giằng co cơ bắp nảy lửa. Cả hai kéo ghì nhau qua các góc hành lang của Thành phố R tạo nên bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Áp lực quá lớn từ đội Thợ săn buộc các thành viên phải gác lại lối chơi cá nhân để thắt chặt tinh thần đồng đội, vừa dùng sức mạnh thủ thế, vừa dùng trí tuệ để bảo toàn bảng tên. Trận chiến khép lại đầy cảm xúc khi anh em Gia tộc R xuất sắc tìm ra được danh tính của 2 kẻ thợ săn ẩn giấu.

Sau những giờ phút vắt kiệt sức lực và đối mặt với hiểm nguy, những thành viên xuất sắc thoát khỏi tòa nhà tử thần đã được thưởng lớn bằng cách bước chân vào phòng thiên đường, nơi họ được tận hưởng những món ăn ngon nức tiếng và trải nghiệm dịch vụ massage thư giãn cực đỉnh để bù đắp lại tinh thần.

Đón xem Tập 13 sẽ chính thức STUDIO lên sóng vào lúc 21g00, thứ Sáu (23/10/2026) trên kênh HTV7 và 21g30 cùng ngày trên kênh YouTube FOREST !