Trần Mạnh Cường - Chàng nhạc sĩ đa tài, kết nối tinh hoa dân gian với 'hơi thở' của đương đại

Trần Mạnh Cường nổi lên như một gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đa tài, một nhạc sĩ 9x đã từng bước kết nối tinh hoa dân gian với “hơi thở” của đương đại

Những dấu ấn của chàng nhạc sĩ 9x

Trần Mạnh Cường bắt đầu hành trình nghệ thuật từ sớm và kiên trì xây dựng sự nghiệp theo hướng kết hợp chất liệu dân gian Bắc Bộ với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Anh không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác mà còn hoạt động trong vai trò guitarist, music producer và music arranger.

Sở trường của Trần Mạnh Cường trải dài từ Xẩm, Quan họ, dân ca, dân gian đương đại đến ballad và rock ballad. Anh cũng có khả năng chơi guitar, sáo, đàn nguyệt và piano. Những yếu tố này tạo nên màu sắc riêng trong các sản phẩm âm nhạc, qua đó đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ trên các nền tảng số.

Trần Mạnh Cường không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, mà còn là guitarist, music producer và music arranger với 13 năm kinh nghiệm ca hát và hoạt động nghệ thuật

Anh theo đuổi hướng làm mới Xẩm, Quan họ, dân ca trên nền tảng âm nhạc hiện đại. Phong cách biểu diễn của anh kết hợp chất liệu truyền thống với các dòng nhạc đương đại, từ sân khấu đến các sản phẩm được phát hành trên nền tảng số.

Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận chất liệu âm nhạc giúp anh hướng đến nhiều nhóm khán giả, từ những người yêu thích dân ca đến công chúng trẻ quan tâm các bản phối mới.

Trong những sản phẩm âm nhạc của Trần Mạnh Cường, một số ca khúc được phát hành và thu hút sự quan tâm của khán giả.

Tiêu biểu là ca khúc “Anh đau từ lúc em đi”. Trần Mạnh Cường được xác nhận là tác giả của ca khúc này trong danh mục tác phẩm do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố.

Một số phiên bản của “Anh đau từ lúc em đi” được phát hành trên các nền tảng số và tiếp tục được nhiều nghệ sĩ biểu diễn. Chẳng hạn, bản trình diễn của Quốc Thiên phát hành năm 2025 đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Trên nhiều nền tảng số, Trần Mạnh Cường đã để lại nhiều dấu ấn và thành tựu riêng

Bên cạnh đó, “Ai ơi”, “Ngồi tựa mạn thuyền” cùng nhiều sản phẩm khác được giới thiệu trong hành trình sáng tác của Trần Mạnh Cường.

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“Sớm nắng chiều mưa” và thông điệp gìn giữ bản sắc dân tộc

Ngày 22.8.2026, Trần Mạnh Cường phát hành MV “Sớm nắng chiều mưa”, với sự tham gia của Masew, DJ Feliks và Nguyễn Lợi. Theo thông tin trên kênh YouTube chính thức, Trần Mạnh Cường đảm nhiệm vai trò sáng tác, ca sĩ, hòa âm, đồng thời cùng Masew và DJ Feliks sản xuất âm nhạc. MV được thực hiện với bối cảnh tại Di tích lịch sử chùa Thầy.

“Sớm nắng chiều mưa” là một dự án được đầu tư công phu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh

Trong sản phẩm âm nhạc này, ê-kíp lựa chọn nhiều không gian và hình ảnh gắn với văn hóa truyền thống để xây dựng mạch hình ảnh cho MV.

Một trong những bối cảnh là chùa Thầy - xứ Đoài, nơi xuất hiện các phân cảnh gắn với không gian lễ hội, kiến trúc và đời sống văn hóa truyền thống.

MV cũng khai thác hình ảnh nghệ thuật múa rối nước. Theo thông tin giới thiệu sản phẩm, phần nghệ thuật có sự tham gia của ê-kíp nghệ nhân múa rối Phạm Văn Triển.

Bên cạnh các yếu tố truyền thống, MV sử dụng cách dàn dựng, vũ đạo và ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tạo nên sự đan xen giữa chất liệu văn hóa và phong cách biểu đạt đương đại.

Theo nhà báo Phạm Quốc Cường - Trưởng ban Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam, Trần Mạnh Cường theo đuổi hướng tiếp cận và phát triển chất liệu nghệ thuật dân gian, đồng thời chú trọng đổi mới cách thể hiện.

Hình ảnh trong MV cho thấy sự kết hợp giữa trang phục truyền thống và hiện đại, cùng các nhạc cụ như đàn nguyệt, sáo trúc và guitar. Cách xây dựng hình ảnh này góp phần tạo nên sự tương phản giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Làm mới chất liệu dân gian trong không gian số

Sự nghiệp của Trần Mạnh Cường cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý của nghệ sĩ trẻ: khai thác chất liệu dân gian và đưa vào các hình thức sản xuất, phát hành âm nhạc hiện đại.

Với “Sớm nắng chiều mưa”, anh tiếp tục kết hợp sáng tác, hòa âm, sản xuất và biểu diễn trong một sản phẩm có nhiều yếu tố văn hóa Bắc Bộ. MV được phát hành trên kênh YouTube chính thức ngày 22.8.2026.

Với “Sớm nắng chiều mưa”, Trần Mạnh Cường đã chứng minh được rằng: Nghệ thuật dân gian có thể sống động, gần gũi và đầy sức sống khi được tiếp cận bằng ngôn ngữ của thời đại

Việc Trần Mạnh Cường đảm nhiệm nhiều vai trò trong quá trình sản xuất cho thấy sự tham gia của anh ở nhiều khâu sáng tạo, từ sáng tác, biểu diễn đến hòa âm và sản xuất âm nhạc. Với những dự án sử dụng chất liệu dân gian, cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu cân bằng giữa yếu tố truyền thống và cách thể hiện phù hợp với thị hiếu đương đại.

Từ góc độ văn hóa, việc đưa Xẩm, Quan họ, dân ca hay các hình thức nghệ thuật truyền thống vào sản phẩm âm nhạc mới có thể tạo thêm không gian tiếp cận di sản cho công chúng trẻ. Tuy nhiên, hiệu quả của cách làm này phụ thuộc vào cách lựa chọn, xử lý và diễn giải chất liệu trong từng sản phẩm.

Hành trình còn tiếp tục

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trần Mạnh Cường tiếp tục theo đuổi hướng sáng tác và sản xuất âm nhạc kết hợp chất liệu dân gian với ngôn ngữ đương đại. “Sớm nắng chiều mưa” là sản phẩm mới nhất được phát hành trong năm 2026, với sự tham gia của Masew, DJ Feliks và Nguyễn Lợi.

Từ đàn nguyệt, sáo trúc đến guitar và các kỹ thuật sản xuất âm nhạc hiện đại, hướng đi của Trần Mạnh Cường cho thấy khả năng kết hợp nhiều chất liệu trong cùng một sản phẩm. Đây cũng là một trong những cách để âm nhạc truyền thống tiếp cận những không gian thưởng thức mới, đặc biệt trên các nền tảng số.

Trần Mạnh Cường vẫn đang tiếp tục phát triển các dự án âm nhạc theo hướng này. Việc kết hợp giữa chất liệu dân gian và ngôn ngữ đương đại sẽ tiếp tục là bài toán đòi hỏi nghệ sĩ vừa tôn trọng giá trị truyền thống, vừa tìm được cách biểu đạt phù hợp với công chúng hôm nay.