Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng 'đem chuông đi đánh xứ người', Liên đoàn bóng bàn Việt Nam treo thưởng

Trần Mai Ngọc đang có phong độ ổn định trong màu áo CAND-T&T

Giải bóng bàn Vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Malaysia từ 8-15/11. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam dự tranh với 10 tay vợt, tranh tài 7 nội dung gồm: Đồng đội nam, Đồng đội nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ, Đơn nam, Đơn nữ.

Danh sách đội tuyển bóng bàn Việt Nam có đầy đủ những gương mặt xuất sắc, đang phong độ cao như Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng, Trần Tuấn Quỳnh (CAND-T&T) hay Lâm Thu Cúc, Bùi Thế Nghĩa (Quân đội), Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM), Nguyễn Anh Tú (Hà Nội)...

Hồi cuối tuần qua, lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đến thăm, gặp gỡ và động viên đội tuyển bóng bàn quốc gia đang chuẩn bị tham dự Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Malaysia từ ngày 8 đến 15/11.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ đã trao đổi với ban huấn luyện và các vận động viên về tình hình tập luyện, công tác chuẩn bị chuyên môn cũng như những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

Giải là dịp để đội tuyển bóng bàn Việt Nam rèn quân, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước gần nhất là SEA Games 2027 (Malaysia). Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đã thay mặt Liên đoàn treo thưởng lần lượt là 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng cho thành tích HCV, HCB và HCĐ tại giải Vô địch Đông Nam Á. Phó chủ tịch Tống Đức Thuận treo thưởng thêm cho thành tích trên lần lượt là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Bóng bàn từng là môn thế mạnh của Việt Nam trong khu vực với nhiều tay vợt tên tuổi. Giới chuyên môn dù vậy đánh giá giai đoạn vừa qua, bóng bàn chưa khai thác tối đa tiềm năng và phát huy thế mạnh để bứt phá.