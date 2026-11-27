Ngày 27/11, môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của các cơ thủ TP.HCM ở nội dung English billiards đơn nam. Dù đây không phải là nội dung được đặt nhiều kỳ vọng giành HCV, hai cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn (TP.HCM) và Lê Hoàng Mai Phước (TP.HCM) đã xuất sắc tạo nên trận chung kết đầy ấn tượng.

Hai cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn (TP.HCM) và Lê Hoàng Mai Phước (TP.HCM) tạo nên trận chung kết đầy kịch tính.

Ở bán kết, cơ thủ Lê Hoàng Mai Phước ngược dòng đánh bại Nguyễn Thanh Bình (Đà Nẵng) với tỷ số 3-2, ghi dấu ấn với hai series 61 và 34 điểm. Trong khi đó, Trần Lê Anh Tuấn trải qua trận đấu kéo dài gần 5 giờ 30 phút trước Hồ Đức Thiện (Hà Nội). Cơ thủ sinh năm 1971 giành chiến thắng chung cuộc 3-2, với tỷ số các set lần lượt là 100-93, 100-25, 91-100, 66-100 và 100-49.

Bước vào trận chung kết chiều cùng ngày, cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn để thua Lê Hoàng Mai Phước 43-100 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, cơ thủ 55 tuổi nhanh chóng lấy lại thế trận với series 72 điểm, giành chiến thắng 100-52 ở set thứ hai.

Tiếp đà hưng phấn, Trần Lê Anh Tuấn thắng 100-88 và 100-0 ở hai set tiếp theo, khép lại trận chung kết với tỷ số 3-1, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Billiards & Snooker TP.HCM tại Đại hội năm nay.

Cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn xuất sắc dành Huy chương vàng đầu tiên cho Billiards & Snooker TP.HCM.

Với thành tích này, Trần Lê Anh Tuấn nhận tổng cộng 300 triệu đồng tiền thưởng, gồm 240 triệu đồng tiền thưởng theo chế độ (5 triệu đồng/tháng trong 4 năm), 20 triệu đồng từ Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF), 5 triệu đồng từ ông Lương Khắc Tâm, Phó Chủ tịch HBSF, nhà sáng lập Hệ thống Billiards Phúc Thịnh và 35 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch HBSF, đại diện Tân Lộc T-PRO.

Cũng trong ngày 27/11, hai nữ cơ thủ Bùi Xuân Vàng và Lê Hồng Nhung của TP.HCM cùng giành HCĐ nội dung pool 9 bi đơn nữ. HCV thuộc về Dương Yến Vi (Hà Nội) sau chiến thắng 7-4 trước đồng đội Tôn Nữ Huế Trân.

Ngày 28/11, các cơ thủ tiếp tục tranh tài ở nội dung English billiards đôi nam, pool 10 bi đơn nam và carom 3 băng đơn nam. Trong đó, carom 3 băng đơn nam hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với sự góp mặt của nhiều cơ thủ hàng đầu Việt Nam, đồng thời là nội dung được kỳ v