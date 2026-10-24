Trăn khổng lồ dài gần 4m nuốt chửng kỳ đà, cảnh tượng kéo dài hơn một giờ khiến người xem kinh ngạc

Trăn khổng lồ nuốt trọn kỳ đà giữa khu bảo tồn

Sự việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 17/10 tại Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh, Singapore.

Theo MustShareNews, nhiếp ảnh gia Kelvin Leong (51 tuổi), người đứng sau trang Wilderness SG, nhận được thông báo từ một người bạn về cuộc chạm trán giữa trăn và kỳ đà nên nhanh chóng đến hiện trường. Khi ông có mặt, con trăn đã quấn chặt lấy con mồi và bắt đầu nuốt phần đầu kỳ đà.

Ảnh cắt từ clip

Kelvin Leong ước tính con trăn dài khoảng 3–4m. Trong khi đó, con kỳ đà cũng có kích thước lớn, dù không thể xác định chính xác chiều dài.

Con trăn từ từ há rộng miệng, nuốt từng phần cơ thể con mồi. Quá trình này kéo dài hơn một giờ, khiến thân nó phình to rõ rệt. Sau khi nuốt hết con kỳ đà, con trăn trườn xuống nước rồi bơi đi.

Video: Kelvin Leong/Wilderness SG (Facebook)

Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem

Kelvin Leong cho biết ông vô cùng kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp này. Những người có mặt tại khu bảo tồn cũng bất ngờ trước khả năng nuốt con mồi lớn của con trăn.

Nhiếp ảnh gia sau đó chia sẻ hình ảnh lên nhóm Facebook Singapore Wildlife Sightings, thu hút hơn 1.400 lượt thích. Đặc biệt, video ghi lại quá trình trăn nuốt kỳ đà do ông đăng tải đã đạt hơn 390.000 lượt xem.

Đoạn clip khiến nhiều người kinh ngạc trước khả năng săn mồi của loài trăn gấm. Đây là loài trăn có thể nuốt những con mồi có kích thước lớn nhờ cấu tạo hộp sọ và hệ thống dây chằng hàm linh hoạt.

Những hình ảnh do Kelvin Leong ghi lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích động vật hoang dã.