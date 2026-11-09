Trăn khổng lồ dài 4 mét cùng hàng chục quả trứng và trăn con ẩn náu dưới nền nhà: Clip ai nhìn cũng hoảng

Cư dân khu vực Musi 2 thuộc Palembang, Nam Sumatra, Indonesia đã một phen bất ngờ khi phát hiện một con trăn kích thước lớn ẩn náu bên dưới nền nhà.

Vụ phát hiện xảy ra tại Ulland Musi 2 Studio, Jalan Syakyakirti, Lorong Rajawali, RT 04, Karang Jaya Subdistrict, quận Gandus, vào ngày 7/11.

Đáng chú ý, ngoài con trăn dài khoảng 4 mét, người dân còn phát hiện thêm khoảng 50 quả trứng và 30 con trăn non nằm tại khu vực này.

Ông Jufriansyah, trưởng tiểu khu Gandus, Palembang, đã xác nhận việc phát hiện con trăn. Ông cho biết nó được tìm thấy trong nhà của một cư dân tên là Masjaya.

"Con trăn được phát hiện khi ngôi nhà sắp bị phá dỡ để san lấp", Jufriansyah nói với tờ detikSumbagsel hôm 11/8.

Jufriansyah cho biết sự xuất hiện của hàng chục con trăn non khiến người dân không khỏi bất ngờ. Đáng chú ý, một con trăn nhỏ được cho là đã bò vào bên trong chiếc túi của cháu trai bà Masjaya.

"Con trăn được phát hiện khi ngôi nhà sắp bị phá dỡ để san lấp", Jufriansyah nói với tờ detikSumbagsel hôm 11/8.

Ông Jufriansyah khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ rắn và các loài động vật hoang dã khác xuất hiện gần khu dân cư. Dù vậy, ông nhấn mạnh mọi người cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn khi phát hiện những con vật này.

Ông cũng lưu ý người dân cần chú trọng vệ sinh nhà ở và khu vực xung quanh, thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp những nơi tối tăm, ẩm thấp hoặc có thể trở thành chỗ trú ẩn của động vật hoang dã.

“Người dân cần luôn đề cao cảnh giác nhưng không nên hoảng sợ. Bên cạnh đó, mọi người phải chủ động giữ gìn vệ sinh nhà cửa, môi trường sống và nâng cao ý thức về các điều kiện xung quanh”, ông nhấn mạnh.