Trăn khổng lồ 4,5 mét vật lộn với lính cứu hỏa: Clip hiện trường gây sốc

Đoạn video được ghi lại hôm 4/11 cho thấy một nhóm lính cứu hỏa mặc trang phục màu cam đang tìm cách khống chế con trăn khổng lồ. Con vật liên tục giãy giụa, thậm chí quấn chặt quanh cánh tay của một nhân viên cứu hỏa khiến việc bắt giữ trở nên khó khăn.

Các nhân viên phải phối hợp giữ chặt phần đuôi, đồng thời dùng một cây sào để cố định đầu con trăn, ngăn nó tiếp tục vùng vẫy và tìm cách thoát thân.

Sau khi kiểm soát được con vật, 6 lính cứu hỏa cùng nâng con trăn lên vai, xếp thành hàng để di chuyển. Cuối cùng, họ đưa con vật xuống và đặt vào một chiếc lồng kim loại.

Lữ đoàn Cứu hỏa Quân sự Goias đã được gọi đến một con suối gần ngôi nhà ở khu vực Lagoa Quente thuộc Caldas Novas, Goias, Brazil, nơi con trăn vàng dài khoảng 4,5 mét đã tấn công một con vật nuôi và sắp ăn thịt nó.

Sự xuất hiện của con trăn lớn khiến người dân địa phương lo ngại, đặc biệt khi khu vực này có trẻ em và nhiều vật nuôi thường xuyên qua lại.

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đưa con trăn đến Trung tâm Sàng lọc và Phục hồi Động vật hoang dã (Cetras) để kiểm tra, chăm sóc trước khi có phương án xử lý phù hợp.

Nhà sinh vật học Edson Abrao cho biết đây là một cá thể trăn trưởng thành. Tuy nhiên, các chuyên gia chưa thể xác định giới tính của con vật. Trăn vàng (tên khoa học Eunectes notaeus) là loài rắn siết mồi, không có nọc độc. Chúng hạ gục con mồi bằng cách quấn chặt cơ thể, sau đó nuốt chửng con mồi.

Sự xuất hiện của con trăn lớn khiến người dân địa phương lo ngại, đặc biệt khi khu vực này có trẻ em và nhiều vật nuôi thường xuyên qua lại.

Ông Abrao cho biết: "Nó không có tuyến hay răng nanh để tiêm nọc độc, vì vậy nó không tiêm nọc độc khi cắn người. Nhưng nó giết chết động vật bằng cách siết chặt. Nó là một loài động vật rất khỏe.

“Đây là một trong những loài trăn có sức mạnh đáng kể ở Nam Mỹ, với khả năng săn bắt nhiều loại động vật khác nhau”, chuyên gia nhận định.

Ông cho biết thức ăn của trăn vàng khá đa dạng, bao gồm động vật có vú, cá, cá sấu và thậm chí cả những loài rắn khác. Con trăn xuất hiện gần khu dân cư có thể đang tìm kiếm nguồn thức ăn hoặc một nơi trú ẩn thích hợp.

Trước sự việc, lực lượng cứu hỏa khuyến cáo người dân cần giữ khoảng cách an toàn nếu phát hiện rắn, tuyệt đối không tự ý tiếp cận hay tìm cách bắt giữ. Đồng thời, cần đưa trẻ em và vật nuôi ra xa khu vực có rắn, sau đó gọi số điện thoại khẩn cấp 193 để được hỗ trợ.