Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Ở tuổi 15, cua-rơ Trần Khởi Minh đã tạo nên dấu mốc đặc biệt tại môn xe đạp đường trường Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Nam sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông Thăng Long (Hà Nội), thi đấu trong màu áo đoàn Vĩnh Long, giành hai Huy chương vàng và một Huy chương đồng (HCĐ), trở thành một trong những gương mặt trẻ gây chú ý nhất tại Đại hội.

Khởi Minh gây bất ngờ khi giành Huy chương vàng nội dung cá nhân tính giờ 4km với thành tích 4 phút 47 giây 686, đạt tốc độ trung bình hơn 50 km/h. Tay đua 15 tuổi vượt qua nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm, trong đó có những gương mặt hàng đầu của xe đạp Việt Nam như Phạm Lê Xuân Lộc của Quân đội và Nguyễn Tuấn Vũ của Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Tấm Huy chương vàng thứ hai của Khởi Minh đến ở nội dung đồng đội tính giờ nam 4km. Thi đấu cùng các đồng đội Vĩnh Long, tay đua 15 tuổi tiếp tục cho thấy khả năng chuyên môn và bản lĩnh đáng chú ý, góp công giúp đội nhà giành chiến thắng. Hôm qua (28/11), Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp của chân chạy hàng đầu điền kinh Việt Nam khi giành huy chương vàng nội dung 5.000m nữ. Đây là tấm Huy chương vàng thứ hai liên tiếp của vận động viên (VĐV) đoàn Bắc Ninh sau hai ngày tranh tài. Đường chạy 100m nữ chứng kiến màn cạnh tranh nghẹt thở khi Lê Thị Cẩm Tú (An Giang) chỉ vượt qua đối thủ Phùng Thị Huệ (Hà Nội) đúng 0,03 giây để giành Huy chương vàng. Cẩm Tú hoàn thành cự ly với thành tích 11 giây 60, trong khi Phùng Thị Huệ đạt 11 giây 63 và giành Huy chương bạc.

Đoàn Hà Nội đã giành ngôi nhất toàn đoàn môn cầu mây bãi biển với thành tích hai Huy chương vàng và một Huy chương đồng. Các vận động viên Thủ đô thể hiện sức mạnh vượt trội ở hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ khi lần lượt đánh bại Đồng Nai và Cần Thơ với cùng tỷ số 2-0 trong các trận chung kết. Chung cuộc, hai đội Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh cùng xếp thứ hai với một huy chương vàng, một Huy chương bạc và một Huy chương đồng. Võ sĩ Phạm Đăng Quang (TP HCM) đã giành Huy chương vàng hạng cân 68kg nam môn taekwondo sau khi đánh bại Nguyễn Trần Tấn Sang (Quân đội) với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi võ sĩ 25 tuổi vừa trải qua chấn thương nghiêm trọng trước thềm Đại hội. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Đăng Quang vô địch cá nhân tại Đại hội Thể thao toàn quốc, sau các lần đăng quang ở hạng cân 58kg và 63kg.

Kiếm thủ kỳ cựu Vũ Thành An đã mang về tấm Huy chương vàng nội dung kiếm chém cá nhân nam cho đoàn Hà Nội sau chiến thắng thuyết phục 15-10 trước đồng đội Nguyễn Xuân Lợi trong trận chung kết tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Ở tuổi 34, Thành An vẫn thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu vượt trội khi lần lượt đánh bại Nguyễn Cảnh Toàn (Công an nhân dân), Lê Văn Bang và Lường Quang Hiếu (cùng Hà Nội) để giành quyền vào chung kết.