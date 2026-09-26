Trăn gần 20 ký vào vườn nhà dân ăn gà

Ngày 26-9, anh Lê Văn Thắng và gia đình ở khu phố Chánh Lộc, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) bàn giao cho chính quyền địa phương cá thể trăn nghi là loại trăn gấm quý hiếm.

Cá thể trăn này được gia đình anh Thắng bắt giữ lúc rạng sáng cùng ngày khi trăn vào chuồng ăn gà.

Cá thể trăn được xác định là trăn hoang dã. Ảnh: DUY TRẦN

Theo anh Thắng, trước đó, gia đình anh nhiều lần phát hiện đàn gà trong chuồng hao hụt không rõ nguyên nhân. Qua theo dõi đến rạng sáng 26-9, gia đình nghe tiếng gà kêu, ra kiểm tra thì phát hiện trăn đang quấn siết gà ăn thịt.

Gia đình anh Thắng đã bắt giữ trăn, bàn giao cơ quan chức năng theo quy định.

Nhận dạng ban đầu, khả năng đây là cá thể trăn gấm quý hiếm, nằm trong danh mục nhóm IIB, động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng phường Thủ Dầu Một đã làm thủ tục bàn giao cho cơ quan kiểm lâm xử lý theo quy định.