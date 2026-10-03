Trăn gấm dài 6 mét bất ngờ bò vào nhà dân trong trận ngập ở Bangkok

Sự việc xảy ra vào ngày 26/9 khi dòng nước ngập bao phủ khu dân cư. Cô Meena cùng các thành viên trong gia đình vô cùng bất ngờ khi phát hiện con trăn gấm (trăn lưới) kích thước lớn đang di chuyển ngay bên trong ngôi nhà của mình. Từ tầng 2, gia đình đã theo dõi toàn bộ chuyển động của con bò sát ở bên dưới.

Hình ảnh ghi lại cho thấy sinh vật này chậm rãi trườn qua khu vực tầng trệt đang ngập nước, hướng về khoảng không hẹp gần cửa trước rồi dần khuất khỏi tầm mắt.

Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Ngay sau đó, cô Meena đã liên hệ với lực lượng cứu hộ động vật địa phương. Đội cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường, vây bắt thành công con trăn khổng lồ và đưa nó rời khỏi căn nhà. Sự việc kết thúc an toàn, không có ai bị thương.

Trăn gấm là loài không có nọc độc, phân bố phổ biến tại Nam và Đông Nam Á và thường sống gần sông, suối hay các vùng nước. Nhờ khả năng bơi lội xuất sắc, chúng dễ dàng di chuyển qua các khu vực ngập lụt, đôi khi vào nhà dân để tìm kiếm nơi trú ẩn hoặc săn các loài chim, động vật có vú.

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa Thái Lan (DDPM), tính đến ngày 27/9, trận lũ lụt diện rộng đã ảnh hưởng đến hơn 174.000 hộ gia đình trên 25 tỉnh thành, đe dọa toàn bộ 50 quận, huyện tại thủ đô Bangkok.