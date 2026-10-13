Ngày 13/10, Công an xã Tiên Đồng (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thả một cá thể trăn gấm về môi trường tự nhiên sau khi tiếp nhận từ người dân.

Trăn gấm 11,5kg được giải cứu, thả về rừng. ẢNH: T.Đ

Trước đó, chị Vi Thị Oanh, trú tại xã Tiên Đồng, phát hiện một cá thể trăn nặng 11,5kg trong quá trình sinh hoạt, tự nguyện giao nộp cho công an xã. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, xác định cá thể trăn đủ điều kiện và tổ chức thả về môi trường tự nhiên.

Trăn gấm (Python reticulatus) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo danh mục hiện hành tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật hoang dã, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý; đồng thời kịp thời tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã.