Trần Dịch Tấn công bố 26 đêm diễn đặc biệt, kế hoạch 15 năm có thể mở ra bước ngoặt cho ngành âm nhạc

"Thật sự đây là lần đầu tiên… và có lẽ cũng chỉ có lần này", Trần Dịch Tấn chia sẻ khi công bố dự án Recording Sessions, chuỗi chương trình dự kiến diễn ra từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong (Trung Quốc).

Theo thông tin được công bố, dự án gồm 26 đêm diễn, mỗi đêm gắn với việc thu âm lại một album trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Điểm đáng chú ý là danh sách ca khúc giữa các đêm không trùng lặp. Thay vì lựa chọn những sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người, Trần Dịch Tấn tổ chức chương trình tại địa điểm chỉ có 1.181 chỗ ngồi, với hai mức giá vé 1.280 và 980 HKD. Khán giả phải tham gia bốc thăm để có cơ hội mua vé.

Quy mô nhỏ cùng những yêu cầu nghiêm ngặt về không gian biểu diễn cho thấy Recording Sessions không đi theo mô hình concert đại chúng quen thuộc. Khán giả được yêu cầu cất giữ điện thoại, không mang thiết bị ghi hình và giữ im lặng trong quá trình thu âm. Những hành động thường thấy tại các buổi hòa nhạc như hò reo, vỗ tay hay hát theo cũng không được phép thực hiện trong thời gian ghi âm chính thức.

Bù lại, người tham dự có cơ hội chứng kiến quá trình tái hiện những sản phẩm âm nhạc từng gắn liền với nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của Trần Dịch Tấn. Bên cạnh phần trình diễn, nam ca sĩ dự kiến chia sẻ những câu chuyện về quá trình sáng tác, thu âm và các ký ức phía sau những ca khúc.

Dự án khác biệt giữa thị trường chuộng concert quy mô lớn

Trong nhiều năm, các buổi hòa nhạc của nghệ sĩ nổi tiếng thường được đánh giá thông qua quy mô sân khấu, sức chứa địa điểm, doanh thu bán vé và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông. Với Recording Sessions, Trần Dịch Tấn lựa chọn một hướng đi khác: thu hẹp quy mô khán giả để tập trung vào âm nhạc và quá trình ghi âm.

Một album thông thường có thể không đủ số lượng ca khúc để lấp đầy thời lượng của một đêm diễn. Vì vậy, chương trình không chỉ xoay quanh việc trình bày các bài hát mà còn dành không gian cho những câu chuyện hậu trường. Nếu một ca khúc chưa đạt được kết quả như mong muốn trong lần thể hiện đầu tiên, việc thu âm lại cũng có thể giúp khán giả chứng kiến nhiều lần trình diễn của cùng một tác phẩm.

Theo chia sẻ được dẫn lại trong bài viết trên Sohu, Trần Dịch Tấn xem chính mình trong quá khứ là đối thủ khó vượt qua nhất. Những ca khúc từng được thu âm cách đây nhiều năm gắn với trạng thái giọng hát, trải nghiệm sống và cảm xúc của một thời điểm cụ thể. Sau nhiều năm, khi đã tích lũy thêm kinh nghiệm và có những thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống, nam ca sĩ muốn tiếp cận lại các tác phẩm ấy bằng tâm thế hiện tại.

Đây cũng là điểm tạo nên ý nghĩa nghệ thuật của dự án. Những ca khúc cũ không nhất thiết phải được tái hiện nguyên vẹn như bản thu ban đầu. Chúng có thể mang thêm sắc thái cảm xúc mới, phản ánh sự trưởng thành của người nghệ sĩ theo thời gian.

Tuy nhiên, điều khiến Recording Sessions thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở ý tưởng biểu diễn. Dự án còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về quyền sở hữu bản ghi âm và khả năng kiểm soát những sản phẩm đã làm nên tên tuổi của một ca sĩ.

Bản quyền album cũ và bài toán quyền chủ động của nghệ sĩ

Trần Dịch Tấn bắt đầu sự nghiệp từ năm 1995 và phát hành album đầu tay mang tên mình vào năm 1996. Trong những năm tiếp theo, nam ca sĩ lần lượt hợp tác với các hãng đĩa như Hoa Tinh, Anh Hoàng và Universal Music. Mỗi giai đoạn gắn với những sản phẩm âm nhạc và dấu mốc quan trọng khác nhau.

Trong mô hình hoạt động truyền thống của ngành công nghiệp ghi âm, quyền đối với bản ghi gốc thường thuộc về hãng đĩa hoặc đơn vị sản xuất theo thỏa thuận giữa các bên. Điều này có nghĩa nghệ sĩ dù là người trực tiếp thể hiện ca khúc vẫn không mặc nhiên sở hữu toàn bộ quyền khai thác thương mại đối với bản ghi âm đã phát hành.

Cần phân biệt quyền đối với bản ghi âm với quyền tác giả đối với phần nhạc và lời. Một ca khúc có thể đồng thời liên quan đến quyền của nhạc sĩ, người viết lời, đơn vị sở hữu bản ghi và các chủ thể khác. Việc một nghệ sĩ muốn sử dụng lại ca khúc hoặc thu âm phiên bản mới vì thế cần được xem xét dựa trên từng loại quyền, hợp đồng và quy định pháp luật áp dụng.

Với những album được phát hành từ nhiều thập niên trước, câu chuyện càng trở nên phức tạp. Các bản ghi gốc có thể tiếp tục được khai thác thông qua dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, phát hành vật lý, cấp phép sử dụng trong phim ảnh, quảng cáo hoặc những hình thức thương mại khác. Doanh thu từ các hoạt động này được phân chia theo những thỏa thuận và quyền lợi tương ứng, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đều thuộc về ca sĩ thể hiện.

Bởi vậy, việc thu âm lại các ca khúc cũ có thể là một phương án để nghệ sĩ tạo ra những bản ghi mới và mở rộng quyền chủ động đối với sản phẩm của mình. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng thu âm lại đồng nghĩa với việc giành lại toàn bộ bản quyền của phiên bản cũ.

Nếu được thực hiện theo đúng quy định và các thỏa thuận cấp phép cần thiết, bản ghi mới có thể hình thành một tài sản âm nhạc độc lập với bản ghi gốc. Khi đó, quyền khai thác bản ghi mới sẽ phụ thuộc vào cấu trúc sở hữu và hợp đồng của dự án, trong khi quyền tác giả đối với ca khúc vẫn cần được tôn trọng.

Vì vậy, Recording Sessions có thể được nhìn nhận như một bước đi đáng chú ý trong nỗ lực gia tăng quyền chủ động của nghệ sĩ đối với danh mục âm nhạc đã phát hành. Dù vậy, chưa có đủ thông tin công khai để khẳng định mục tiêu duy nhất của Trần Dịch Tấn là giành lại bản quyền các album cũ, hay toàn bộ bản ghi mới sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của công ty do anh thành lập.

Kế hoạch gắn với công ty riêng từ năm 2011

Một chi tiết đáng chú ý trong sự nghiệp của Trần Dịch Tấn là việc thành lập công ty sản xuất âm nhạc EAS Music vào năm 2011. Theo bài viết trên Sohu, các sản phẩm sau thời điểm này có sự tham gia sản xuất của công ty riêng, tạo thêm cơ sở để nam ca sĩ chủ động hơn trong quá trình thực hiện các dự án âm nhạc.

Chi tiết này giúp lý giải vì sao danh sách album được lựa chọn cho Recording Sessions trở thành tâm điểm bàn luận. Dự án được cho là tập trung vào những sản phẩm phát hành trước năm 2011, trải dài qua nhiều giai đoạn hợp tác với các hãng đĩa khác nhau.

Nếu cách lựa chọn này được xác nhận đầy đủ, đây có thể là một chiến lược có tính toán: ưu tiên những sản phẩm được phát hành trong thời kỳ quyền khai thác bản ghi còn gắn với các đơn vị bên ngoài, đồng thời không nhất thiết phải thu âm lại những album mà nghệ sĩ đã có quyền chủ động phù hợp.

Tuy nhiên, việc thành lập công ty riêng không tự động đồng nghĩa với quyền sở hữu mọi bản ghi do công ty tham gia sản xuất. Quyền sở hữu cụ thể còn phụ thuộc vào hợp đồng, vai trò của các bên và những thỏa thuận được ký kết trong từng dự án.

Trần Dịch Tấn vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Universal Music. Việc một nghệ sĩ hoạt động dưới sự quản lý hoặc phát hành của một hãng đĩa nhưng đồng thời có công ty sản xuất riêng không phải điều bất thường trong ngành âm nhạc. Hai mô hình có thể tồn tại song song, miễn là quyền lợi và trách nhiệm của các bên được xác định rõ ràng.

Do đó, việc cho rằng nam ca sĩ đã lên kế hoạch cho dự án suốt 15 năm là một cách diễn giải về mối liên hệ giữa công ty riêng thành lập năm 2011 và chuỗi chương trình hiện tại. Để xác định chính xác thời điểm hình thành ý tưởng, vẫn cần thêm thông tin trực tiếp từ nghệ sĩ hoặc ê-kíp sản xuất.

26 đêm diễn và bài toán kinh tế phía sau

Với 1.181 chỗ ngồi mỗi đêm, 26 buổi diễn tương đương tối đa 30.706 lượt vé nếu tất cả các ghế đều được bán và không có sự điều chỉnh về sức chứa. Đây là quy mô khá nhỏ so với những concert sân vận động, nhưng lại phù hợp với định hướng giới hạn khán giả của dự án.

Nếu lấy mức giá trung bình giả định là 1.000 HKD/vé, doanh thu bán vé tối đa về mặt lý thuyết sẽ vào khoảng 30,7 triệu HKD. Đây chỉ là phép tính tham khảo, không phải doanh thu được xác nhận, bởi giá vé thực tế gồm hai mức và tổng số vé bán ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Bên cạnh doanh thu, dự án cũng kéo theo những chi phí đáng kể, từ thuê địa điểm, nhân sự, thiết bị âm thanh, kỹ thuật ghi âm, hậu kỳ cho đến cấp phép sử dụng các ca khúc. Chưa có số liệu công khai đầy đủ để xác định lợi nhuận cuối cùng hoặc kết luận rằng doanh thu bán vé sẽ được dùng chủ yếu để chi trả cho việc thu âm lại album.

Xét về chuyên môn, phòng thu truyền thống vẫn có những lợi thế rõ rệt trong việc kiểm soát âm thanh, tách riêng giọng hát và nhạc cụ, chỉnh sửa từng chi tiết rồi hoàn thiện bản phối. Thu âm trong không gian biểu diễn trực tiếp đòi hỏi ê-kíp xử lý thêm các yếu tố như tiếng động từ khán giả, âm học của khán phòng và sự khác biệt giữa âm thanh sân khấu với bản ghi phòng thu.

Dẫu vậy, thu âm trực tiếp cũng tạo ra những giá trị riêng. Nó lưu giữ cảm xúc của một khoảnh khắc có thật, ghi lại cách nghệ sĩ tương tác với âm nhạc trong không gian biểu diễn và đem đến trải nghiệm mà một buổi thu âm khép kín khó có thể tái tạo hoàn toàn.

Với Recording Sessions, người hâm mộ không chỉ mua vé để nghe những ca khúc quen thuộc mà còn trả tiền cho cơ hội chứng kiến quá trình tái tạo các sản phẩm âm nhạc. Giá trị của chương trình vì thế không nằm hoàn toàn ở chất lượng của bản thu cuối cùng, mà còn ở tính độc quyền của trải nghiệm.

Việc khán giả sẵn sàng tham gia bốc thăm để có cơ hội mua vé cho thấy sức hút của một nghệ sĩ có danh mục âm nhạc đủ lớn và lượng người hâm mộ trung thành. Tuy nhiên, mức độ thành công thương mại cuối cùng vẫn cần được đánh giá dựa trên kết quả thực tế của chuỗi chương trình.

Liệu ngành âm nhạc có bước vào cuộc thay đổi mới?

Nếu Recording Sessions được triển khai thành công, dự án có thể trở thành một trường hợp đáng tham khảo đối với những nghệ sĩ sở hữu danh mục ca khúc lớn nhưng không nắm toàn bộ quyền khai thác các bản ghi cũ.

Trong nhiều năm, quan hệ giữa ca sĩ và hãng đĩa thường được định hình bởi mô hình đầu tư, sản xuất, phát hành và phân chia lợi ích. Hãng đĩa cung cấp nguồn lực tài chính, nhân sự và hệ thống phân phối; đổi lại, quyền khai thác bản ghi có thể được chuyển giao hoặc phân chia theo hợp đồng. Khi thị trường chuyển dịch mạnh sang nền tảng số, giá trị của kho nhạc đã phát hành tiếp tục kéo dài qua nhiều năm, khiến vấn đề sở hữu bản ghi trở nên quan trọng hơn.

Các nghệ sĩ ngày nay có nhiều lựa chọn hơn để tự sản xuất, phát hành và quảng bá âm nhạc. Công ty riêng, nền tảng trực tuyến và cộng đồng người hâm mộ cho phép họ xây dựng những mô hình hoạt động linh hoạt hơn so với trước đây. Dù vậy, việc tự thu âm lại một danh mục lớn vẫn đòi hỏi nguồn lực, quyền cấp phép cần thiết và kế hoạch khai thác dài hạn.

Không phải nghệ sĩ nào cũng có thể áp dụng mô hình của Trần Dịch Tấn. Những tên tuổi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nhiều ca khúc được yêu thích và khả năng tổ chức chương trình có tính độc quyền sẽ có lợi thế rõ rệt. Với nghệ sĩ ít tên tuổi hơn, chi phí sản xuất và khả năng thu hồi vốn có thể trở thành rào cản lớn.

Ở tuổi 52, Trần Dịch Tấn vẫn là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng đáng kể của nhạc Hoa ngữ. Thay vì chỉ dựa vào những bản hit quen thuộc để tổ chức các đêm diễn quy mô lớn, anh lựa chọn đưa chính quá trình sáng tạo trở thành nội dung của chương trình.

Điều đáng chờ đợi không chỉ là những phiên bản mới của các ca khúc cũ, mà còn là cách dự án định hình mối quan hệ giữa nghệ sĩ, khán giả và những sản phẩm âm nhạc đã tồn tại qua nhiều năm.

Recording Sessions chưa đủ cơ sở để khẳng định sẽ làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, dự án cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: nghệ sĩ không chỉ nhìn lại di sản của mình như một tập hợp những bản hit, mà còn có thể tìm cách tái tạo, khai thác và gia tăng quyền chủ động đối với di sản ấy.

Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả cả về nghệ thuật lẫn kinh tế, câu chuyện của Trần Dịch Tấn có thể mở ra thêm những lựa chọn cho các nghệ sĩ muốn kiểm soát tốt hơn giá trị lâu dài của âm nhạc do mình tạo ra.