Trận địa pháo hoa Tây Hồ sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trận địa pháo hoa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên mặt nước tối 10-10.

Với sự kết hợp giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nước và hỏa thuật, đây là một trong ba điểm bắn pháo hoa của Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Theo kế hoạch của thành phố, chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được tổ chức tại ba trận địa, gồm hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và hồ Văn Quán. Tập đoàn Sun Group phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) triển khai công tác chuẩn bị, từ vận chuyển, bố trí đến kiểm tra các hệ thống pháo hoa.

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước.

Để chuẩn bị cho màn trình diễn, Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Hồ đã chủ động bố trí nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết, phục vụ việc vận hành hệ thống pháo nước, pháo hỏa thuật theo nền nhạc.

Tại trận địa, từng công đoạn kỹ thuật được thực hiện theo quy trình chặt chẽ.

Các ống phóng được bố trí đúng vị trí trong sơ đồ; mỗi ống được dán mã số tương ứng với vị trí lắp đặt và chủng loại pháo. Sau khi tập kết, từng quả pháo được đưa vào ống phóng, các dây dẫn và kíp nổ được đấu nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Việc kiểm tra, rà soát được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm các hạng mục sẵn sàng trước giờ trình diễn.

Sự kết hợp giữa pháo hoa trên không và hiệu ứng ánh sáng trên mặt nước được kỳ vọng tạo nên diện mạo khác biệt cho màn trình diễn tại Hồ Tây.

Theo kế hoạch, màn trình diễn tại Hồ Tây kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 10-10, đồng thời với hai điểm bắn tại hồ Hoàn Kiếm và hồ Văn Quán.

Không gian rộng mở của mặt hồ cùng các giàn hỏa thuật sẽ góp phần làm nổi bật những chuyển động ánh sáng theo nhịp nhạc, mang đến trải nghiệm mới cho người dân và du khách trong dịp lễ lớn của Thủ đô.