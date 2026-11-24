Trận địa pháo hoa phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” được bố trí, lắp đặt trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phục vụ màn trình diễn trên bầu trời Thủ đô.

Trong khi đó, pháo hoa nổ tầm thấp, gồm loại giàn và loại ống, được bố trí trên mái và hai bên cánh gà khán đài B, khu vực triển khai sân khấu tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Những giàn pháo hoa nổ tầm thấp được lắp đặt thành từng cụm, tạo điểm nhấn cho không gian trình diễn nghệ thuật trong đêm “Muôn sắc Việt Nam”.

Hàng nghìn quả pháo hoa được tập kết, lắp đặt và kiểm tra kỹ lưỡng tại các vị trí theo phương án kỹ thuật, bảo đảm sẵn sàng cho thời khắc khai hỏa.

Theo kế hoạch, chương trình sử dụng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại (từ 100 đến 300 ống/giàn) và 1.400 ống pháo hoa DBG các loại.

Các giàn pháo được bố trí khoa học, kết hợp nhiều chủng loại, tạo nên hệ thống trình diễn pháo hoa có quy mô lớn, phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Lực lượng kỹ thuật kiểm tra, rà soát các thiết bị, hệ thống kết nối và phương án vận hành tại trận địa, chuẩn bị cho màn trình diễn được thực hiện đồng bộ, chính xác.

Theo ông Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), hệ thống sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa.

Chương trình bắn pháo hoa sẽ theo kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, dự kiến bắt đầu từ 20h hôm nay (24-11) và kéo dài đến khi kết thúc chương trình.

Những giàn pháo hoa đã được lắp đặt cố định, đúng vị trí và đảm bảo an toàn trước giờ diễn ra sự kiện.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất và thường xuyên được kiểm tra trước giờ diễn ra chương trình.

Những quả pháo hoa đã được đưa vào ống và sẵn sàng khai hỏa trước cửa sân Mỹ Đình.

Hoạt động bắn pháo hoa được tổ chức nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ, kế thừa bản sắc văn hóa dân tộc và sự gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân.

Không chỉ là màn trình diễn ánh sáng, pháo hoa còn được kỳ vọng góp phần tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, đưa âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc hòa quyện trong một không gian trình diễn quy mô lớn.