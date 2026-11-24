Góp mặt tại Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 diễn ra từ ngày 25.11 đến ngày 5.12.2026 tại Nhà hát À Ơi – Sunset Town (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Đoàn Múa rối Rồng Phương Nam (thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh) là một trong bốn đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam tranh tài cùng bạn bè quốc tế. Lần đầu tiên mạnh dạn xây dựng một chương trình múa rối nước mang phong cách hiện đại, đoàn nghệ thuật phương Nam mang ra đảo ngọc Phú Quốc câu chuyện đầy xúc động và tự hào về những người lính Hải quân ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc qua vở diễn "Trước ngọn sóng".