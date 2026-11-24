Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm hội “Muôn sắc Việt Nam”
Chỉ còn ít tiếng nữa, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Bên cạnh quy mô sân khấu và những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật cũng là một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất trong chương trình tối nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tran-dia-phao-hoa-san-sang-cho-dem-hoi-muon-sac-viet-nam-24626112417060783.htm