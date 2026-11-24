Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ 20h tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến kéo dài 120 phút với khoảng 50.000 khán giả. Màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 17 phút được vận hành theo đúng kịch bản nghệ thuật của đêm diễn, do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp cùng lực lượng kỹ thuật Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) triển khai.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, quy mô trận địa tối nay gồm 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại (từ 100 đến 300 ống mỗi giàn) cùng 1.400 ống pháo hoa DBG. Hai khu vực bắn được bố trí tách biệt. Pháo tầm thấp và các cụm ống hỏa thuật lắp cố định trên mái vòm cùng hai cánh gà khán đài B, phía sau sân khấu. Trận địa pháo tầm cao trải dài từ khu vực cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước.

Chia sẻ tại hiện trường sáng 24/11, ông Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 cho biết đơn vị sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống pháo hoa được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa. Trước đó, tối 22/11, lực lượng chức năng đã bắn thử nghiệm khoảng 50 quả pháo tầm cao, 12 giàn phun cùng 400 ống hỏa thuật trong 1 phút 20 giây để hiệu chỉnh thông số trước đêm diễn chính thức.

Khu vực gần cột đồng hồ trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 24/11, hàng chục cụm giá phóng pháo hoa tầm cao đã lắp đặt xong và phủ bạt xanh chống ẩm chờ giờ khai hỏa tối nay.

Quả pháo hoa nổ tầm cao bọc giấy bảo quản được kiểm tra dây dẫn mồi trước khi nạp vào ống phóng. Tối nay, 2.656 quả pháo tầm cao sẽ lần lượt rời nòng từ bãi phóng phía trước Cung thể thao dưới nước

Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Z121 hạ từng quả pháo tầm cao xuống lòng ống phóng kim loại. Miệng các ống đã nạp xong được bọc kín giấy bạc để chống ẩm và bảo đảm an toàn ngoài trời.

Sau công đoạn nạp pháo, nhân viên kỹ thuật kiểm tra, đấu nối hệ thống dây kích nổ điện tử tại từng cụm nòng phóng.

Trên mái vòm khán đài B, các kiện pháo tầm thấp được bọc nilon, giấy bạc chống ẩm và chèn cố định bằng bao cát dọc theo mặt mái. Cán bộ Nhà máy Z121 cùng lực lượng quân đội rà soát từng vị trí đặt hộp kích nổ màu đỏ ngay từ sáng sớm.

Cận cảnh cụm ống hỏa thuật cố định trên mái vòm hướng vào khu vực sân khấu chính. Các ống phóng lắp nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để tạo hiệu ứng ánh sáng tầm thấp đồng bộ với tiết mục biểu diễn.

Kỹ thuật viên cắm dây cáp tín hiệu vào các cổng đầu ra trên bảng điều khiển kích nổ trung tâm. Từng đầu giắc đều có nắp bảo vệ trong suốt nhằm hạn chế tác động thời tiết và ngăn nhiễu tín hiệu.

Bàn điều hành kỹ thuật đặt đồng bộ máy tính lập trình kịch bản, bộ giải mã thời gian cùng hai va-li kích nổ kỹ thuật số chuyên dụng. Hệ thống này cho phép kiểm soát hàng nghìn điểm nổ từ xa với độ chính xác cao.

Nhân viên kỹ thuật hiệu chỉnh thông số trên phần mềm kết nối trực tiếp với bộ đếm mã thời gian kỹ thuật số. Thiết bị đảm nhận vai trò khớp từng tích tắc giữa nhịp pháo hoa với âm nhạc và ánh sáng sân khấu.

Màn pháo hoa và hỏa thuật tầm thấp bung nở phía trên sân khấu tạo hình trống đồng trong đêm tổng duyệt tối 22/11. Đợt bắn thử kéo dài 1 phút 20 giây là bước kiểm tra trực tiếp khả năng phối hợp giữa trận địa pháo với các tiết mục biểu diễn.

Góc nhìn từ trên cao đêm tổng duyệt 22/11 cho thấy các chùm pháo hoa tầm cao tỏa sáng phía trên mái vòm Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trận địa đã sẵn sàng cho màn trình diễn kéo dài 17 phút phục vụ khoảng 50.000 khán giả trong sân cùng người dân Thủ đô vào tối 24/11.