Vào lúc 19h ngày 17/11, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong năm nay.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu này có thể còn mang ý nghĩa lớn hơn khi tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc tại ĐT Việt Nam vẫn chưa được xác định. Theo thỏa thuận hiện tại, hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và VFF sẽ kết thúc vào tháng 2/2027.

Ban đầu, thời hạn hợp đồng được tính toán phù hợp với kế hoạch tham dự VCK Asian Cup 2027, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Tuy nhiên, AFC sau đó thông báo điều chỉnh lịch tổ chức, chuyển giải đấu sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028.

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo. (Ảnh: VFF)

Việc Asian Cup 2027 bị lùi gần 1 năm khiến kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam có nhiều thay đổi. Trận giao hữu với ĐT Nhật Bản dự kiến diễn ra ngày 30/12/2026 đã bị hủy, trong khi kế hoạch thi đấu với ĐT Qatar vào đầu năm 2027 cũng đứng trước những điều chỉnh.

Như vậy, sau trận gặp ĐT Kyrgyzstan, ĐT Việt Nam chưa có lịch thi đấu quốc tế nào khác được xác nhận trước thời điểm hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang-sik kết thúc. Nếu không có thêm trận đấu hoặc kế hoạch tập trung được tổ chức trong giai đoạn này, cuộc đối đầu tối 17/11 có thể là lần cuối ông dẫn dắt đội tuyển trong khuôn khổ hợp đồng hiện tại.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik chia tay ĐT Việt Nam sau trận đấu với ĐT Kyrgyzstan. Trước đó, theo thông tin từ một lãnh đạo cấp cao của VFF, Thường trực Liên đoàn chưa tổ chức cuộc họp bàn về tương lai hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc. VFF ghi nhận những đóng góp của HLV Kim Sang-sik và sẽ xem xét vấn đề này vào thời điểm phù hợp.

HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được thi đấu trong dịp tập trung FIFA Days lần này. (Ảnh: VFF)

Một yếu tố đáng chú ý khác là Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới cũng có thể ảnh hưởng đến những quyết định liên quan đến định hướng phát triển và nhân sự của các đội tuyển quốc gia.

Kể từ khi tiếp quản ĐT Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đã cùng bóng đá Việt Nam giành nhiều danh hiệu đáng chú ý, trong đó có chức vô địch ASEAN Cup 2024, ASEAN Cup 2026, U23 Đông Nam Á 2025 và Huy chương Vàng SEA Games 33.

Trong bối cảnh Asian Cup 2027 được dời sang cuối năm sau, VFF sẽ phải tính toán phương án nhân sự phù hợp cho chặng đường tiếp theo. Nếu tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Sang-sik, hai bên cần có những cuộc trao đổi về việc gia hạn hợp đồng cũng như kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục.