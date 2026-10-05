Trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra khi nào?

ĐT Việt Nam dự kiến có các trận giao hữu vào tháng 11

Trận tranh hạng Ba với ĐT Malaysia ở giải FIFA ASEAN Cup 2026 là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại một giải đấu trong năm nay.

Theo kế hoạch được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố trước FIFA ASEAN Cup, ĐT Việt Nam sẽ có các trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan từ ngày 9 đến 17/11.

Vậy nếu tính tất cả các trận thì 2 trận giao hữu trên sẽ là những trận tiếp theo của ĐT Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Hiện thời gian cụ thể của từng trận đấu chưa được công bố.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam trong trận đấu với ĐT Malaysia ở giải FIFA ASEAN Cup chiều 5/10. Ảnh: TPO.

Hướng tới Asian Cup 2027

Hai trận giao hữu trong tháng 11 cũng mở đầu cho giai đoạn chuẩn bị quan trọng hơn của ĐT Việt Nam cho VCK Asian Cup 2027 (Giải vô địch bóng đá châu Á).

Theo kế hoạch, sau đợt FIFA Days tháng 11, các tuyển thủ sẽ tập trung trở lại vào ngày 21/12. Đến ngày 1/1/2027, ĐT Việt Nam sang Qatar tập huấn và dự kiến có trận giao hữu với đội chủ nhà Qatar vào 5/1.

Hai ngày sau đó, tức là 7/1/2027, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ sang Saudi Arabia để dự Asian Cup 2027.

Tại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam ở cùng bảng với các đội tuyển Hàn Quốc, UAE (Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất) và Yemen.

ĐT Việt Nam ở bảng E tại Asian Cup 2027 với các đội tuyển Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2027 dự kiến sẽ là với UAE vào ngày 10/1/2027 - vậy nếu không tính các trận giao hữu thì đây mới là trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026.