Trận đấu huyền thoại khiến Lý Tiểu Long thay đổi cách luyện võ

Năm 1964, Lý Tiểu Long bước vào một cuộc đấu kín với Wong Jack Man tại Oakland, California, Mỹ. Không có video ghi lại, trận đấu trở thành một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất trong cuộc đời huyền thoại võ thuật. Tuy nhiên, nhiều tài liệu tiểu sử cho rằng trải nghiệm này đã khiến ông nhận ra những hạn chế trong phương pháp chiến đấu của mình, từ đó thay đổi cách luyện võ và đặt nền móng cho Tiệt quyền đạo.

Thời điểm đó, Lý Tiểu Long khoảng 24 tuổi, đang giảng dạy võ thuật tại Oakland. Theo lời kể của vợ ông, Linda Lee Cadwell, mâu thuẫn xuất phát từ việc một số võ sư trong cộng đồng người Hoa phản đối ông dạy võ cho người không phải gốc Hoa. Wong Jack Man được cho là người đứng ra đối đầu với Lý Tiểu Long.

Wong Jack Man đối đầu với Lý Tiểu Long tại Oakland, California, Mỹ.

Tuy nhiên, Wong có cách lý giải khác về nguyên nhân cuộc đấu. Ông cho rằng cuộc đối đầu liên quan đến những phát ngôn thách thức của Lý Tiểu Long về khả năng đánh bại các võ sư tại San Francisco. Vì vậy, động cơ chính xác dẫn đến trận đấu vẫn chưa được xác định thống nhất.

Theo lời Linda, cuộc đấu kết thúc sau khoảng ba phút, khi Lý Tiểu Long áp đảo đối thủ và buộc Wong phải chấp nhận dừng lại. Trong khi đó, Wong cùng một số nhân chứng đưa ra những mô tả khác về diễn biến và thời lượng trận đấu.

Dù kết quả vẫn gây tranh cãi, điều đáng chú ý là Lý Tiểu Long được cho là không hoàn toàn hài lòng với màn thể hiện của mình. Theo HistoryLink.org, ông bị hụt hơi và nhận ra bản thân cần cải thiện thể lực cũng như hiệu quả chiến đấu thực tế.

Trước cuộc đối đầu, Lý Tiểu Long chủ yếu dựa trên nền tảng Vịnh Xuân quyền được học từ võ sư Diệp Vấn. Hệ thống này giúp ông phát triển khả năng ra đòn nhanh, tấn công trực diện và kiểm soát cự ly gần. Tuy nhiên, khi đối thủ liên tục di chuyển, việc áp sát và kết thúc trận đấu trở nên khó khăn hơn dự kiến.

Trận đấu với võ sư người Hoa khiến Lý Tiểu Long nhìn nhận lại thiếu sót trong kỹ thuật luyện võ.

Theo những tài liệu tiểu sử về Lý Tiểu Long, trải nghiệm này khiến ông nhận ra rằng kỹ thuật tốt chưa đủ để bảo đảm hiệu quả trong một cuộc giao đấu. Khả năng duy trì thể lực, lựa chọn thời điểm tấn công và thích ứng trước đối thủ cũng đóng vai trò quan trọng.

Sau trận đấu, ông tăng cường tập luyện thể chất, nghiên cứu nhiều hệ thống chiến đấu khác nhau và tìm cách cải thiện phương pháp của mình. Thay vì chỉ tập trung vào một trường phái, Lý Tiểu Long bắt đầu chú trọng những kỹ thuật có thể vận dụng hiệu quả trong thực tế.

Ông nghiên cứu quyền Anh phương Tây, đấu kiếm, bộ pháp, khả năng kiểm soát khoảng cách và thời điểm ra đòn. Những yếu tố này bổ sung cho nền tảng võ thuật Trung Hoa, giúp ông phát triển cách tiếp cận đề cao sự linh hoạt, trực tiếp và hạn chế những động tác không cần thiết.

Cuộc đấu với Wong Jack Man được xem là một trong những chất xúc tác quan trọng trong quá trình Lý Tiểu Long phát triển tư duy võ thuật. Tuy nhiên, hệ thống mới của ông không hình thành chỉ sau một đêm, mà là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, tập luyện và thử nghiệm.

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Năm 1967, Lý Tiểu Long chính thức đặt tên cho phương pháp của mình là Tiệt quyền đạo (Jeet Kune Do), thường được diễn giải là “Đạo của nắm đấm đánh chặn”. Hệ thống này đề cao tính đơn giản, hiệu quả, khả năng thích ứng và tư duy độc lập, thay vì xem bất kỳ trường phái nào là khuôn mẫu bất biến.

Bên cạnh di sản võ thuật, Lý Tiểu Long tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các bộ phim như Đường Sơn đại huynh, Tinh Võ Môn, Mãnh Long quá giang và Long tranh hổ đấu. Những tác phẩm này góp phần đưa ông trở thành một trong những biểu tượng võ thuật có ảnh hưởng lớn nhất của điện ảnh thế giới.

Trận đấu năm 1964 vì thế không chỉ được nhắc đến bởi những tranh cãi xoay quanh thắng thua. Giá trị lớn hơn của câu chuyện nằm ở cách Lý Tiểu Long được cho là đã nhìn nhận những hạn chế của bản thân, biến trải nghiệm thực chiến thành động lực thay đổi và xây dựng con đường võ thuật riêng.