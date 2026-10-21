Trận đấu giữa Como và Man Utd tại Champions League có nguy cơ bị hoãn

Trận đấu Champions League giữa Manchester United và Como tối nay có nguy cơ bị hoãn do cảnh báo thời tiết xấu trong khu vực. Lượng mưa lớn ở Lombardy làm dấy lên lo ngại sân vận động có thể bị ngập nước. Đặc biêt, tại sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia có sức chứa 13.600 chỗ ngồi, nơi chỉ có một trong bốn khán đài có mái che.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Ý đã đưa ra cảnh báo màu cam về "thời tiết khắc nghiệt", cho thấy nguy cơ xảy ra giông bão.

Cảnh báo mưa lớn đã được ban hành tại vùng Lombardy. Ảnh: Getty

Về phía mình, Como vẫn tự tin rằng trận đấu sẽ không bị hoãn. Và khi được hỏi về dự báo thời tiết, huấn luyện viên của Man United, Michael Carrick, cho biết: "Không, tôi không có gì lo lắng cả, chúng tôi đã quen với mưa rồi. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa điều kiện thời tiết này".

Trước trận đấu này, United chỉ thắng 2 trong 10 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, và không thắng trận nào trong 6 trận gần nhất.

Nhưng khi đối đầu với Como của Cesc Fabregas, đội đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Ý sau bảy trận đấu, Carrick cho biết hoàn toàn thoải mái mặc dù áp lực ngày càng tăng tại Old Trafford.

"Tôi không cần bất kỳ sự lo lắng nào cả. Mọi thứ khá rõ ràng. Tôi biết vai trò của mình, tôi biết trách nhiệm của mình. Tôi không cần ai khác nói cho tôi biết điều đó, hay nói cho tôi biết khi nào mọi việc đang diễn ra tốt đẹp hoặc khi nào cần phải tốt hơn. Tôi tự biết điều đó".