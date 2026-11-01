Trăn dài 1,5m đụng độ hổ mang chúa khổng lồ hơn 4m, cảnh tượng khiến người chứng kiến sởn da gà

Hổ mang chúa khổng lồ tấn công trăn gần hồ bơi

Theo truyền thông Thái Lan, sự việc xảy ra ngày 21/10 tại một khu nghỉ dưỡng ở Ban Sri Thanu, huyện Koh Phangan, tỉnh Surat Thani.

Khi phát hiện hai con rắn đang vật lộn trong khuôn viên, nhân viên khu nghỉ dưỡng lập tức liên hệ lực lượng cứu hộ vì lo ngại chúng có thể gây nguy hiểm cho du khách.

Nguồn: Khaosod

Người tiếp nhận thông tin là Nattawut Kanithanan, kỹ sư xây dựng dân dụng thuộc Văn phòng Đường cao tốc Nông thôn số 11 tại Surat Thani. Anh đồng thời là nhân viên cứu hộ, được nhiều người biết đến với biệt danh "Người bắt rắn của Surat Thani".

Ngay sau cuộc gọi, Nattawut cùng các đồng nghiệp mang theo thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Tại khu vực gần hồ bơi, nhóm cứu hộ phát hiện một con hổ mang chúa khổng lồ dài hơn 4m đang quấn chặt con trăn dài khoảng 1,5m.

Thời điểm được phát hiện, hổ mang chúa dường như đang chuẩn bị nuốt chửng đối thủ. Sự chênh lệch kích thước giữa hai con vật cùng cảnh tượng vật lộn khiến những người chứng kiến không khỏi sửng sốt.

Người bắt rắn 10 năm kinh nghiệm lần đầu chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp

Trước tình huống nguy hiểm, Nattawut thận trọng sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận hai con rắn. Sau khoảng 5 phút, nhóm cứu hộ đã tách thành công hai con vật và khống chế cả hổ mang chúa lẫn con trăn.

Nattawut cho biết anh đã có khoảng 10 năm kinh nghiệm bắt rắn nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một con hổ mang chúa săn và chuẩn bị nuốt một con rắn khác.

Hổ mang chúa là một trong những loài rắn độc nổi tiếng thế giới, có thể đạt chiều dài trên 5m khi trưởng thành. Khác với nhiều loài rắn thường săn chuột hoặc các động vật nhỏ, thức ăn của hổ mang chúa chủ yếu là những loài rắn khác, bao gồm cả rắn độc và rắn không độc.

Trong tự nhiên, trăn cũng là loài săn mồi đáng gờm nhờ cơ thể khỏe và khả năng siết chặt con mồi. Tuy nhiên, khi đối đầu với hổ mang chúa có kích thước vượt trội, con trăn trong vụ việc đã rơi vào thế bất lợi.

Sau sự việc, lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc bắt rắn, đặc biệt là các loài có nọc độc nguy hiểm.

Khi phát hiện rắn xuất hiện trong khu dân cư hoặc nơi đông người, cần giữ khoảng cách an toàn và liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn để xử lý.