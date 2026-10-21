Trận Como - MU đối mặt nguy cơ bị hoãn

Thời tiết vùng Lombardy diễn biến phức tạp.

MU sẽ làm khách trên sân Como vào tối 21/10 thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho cuộc đối đầu này đang gặp nhiều khó khăn bởi dự báo thời tiết bất lợi.

Theo truyền thông Anh, khu vực Lombardy ban hành cảnh báo thời tiết màu cam, mức cảnh báo nguy hiểm do mưa lớn và giông bão. Mưa kéo dài từ chiều thứ ba và dự kiến tiếp diễn đến khi trận đấu kết thúc vào tối hôm sau.

Phóng viên Simon Peach cho biết lượng mưa tại khu vực sân Giuseppe Sinigaglia có thể lên tới 64 mm trước giờ bóng lăn. Sấm sét cũng có khả năng xuất hiện quanh thời điểm trận đấu bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về điều kiện thi đấu và an toàn tại sân vận động.

Hiện chưa có quyết định hoãn trận đấu. Tuy nhiên, nếu mưa lớn và giông bão diễn biến nghiêm trọng, ban tổ chức sẽ phải đánh giá lại điều kiện tổ chức để bảo đảm an toàn cho cầu thủ và khán giả.

Sân Giuseppe Sinigaglia có sức chứa khoảng 13.600 khán giả, nhưng chỉ một trong 4 khán đài được che mái hoàn toàn. Điều này khiến khoảng 730 cổ động viên MU có vé vào sân đứng trước nguy cơ phải theo dõi trận đấu dưới mưa lớn.

Dù vậy, Como vẫn tự tin cuộc đối đầu sẽ diễn ra đúng lịch. HLV Michael Carrick cũng không quá lo lắng trước dự báo thời tiết. "Không, hiện tại tôi chưa có gì phải bận tâm. Chúng tôi quen với mưa. Toàn đội sẽ thích nghi và tận dụng tốt nhất hoàn cảnh", nhà cầm quân người Anh chia sẻ.

MU đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Sau hai lượt trận Champions League, cả đội bóng Anh lẫn Como đều có 3 điểm.