Trận chia tay của Messi vướng tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Argentina dự kiến chạm trán Benin trong trận giao hữu tại sân Monumental hôm 7/10. Cuộc đối đầu này đánh dấu lần cuối cùng Messi khoác áo đội tuyển trước khi khép lại hành trình quốc tế. Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý này đang bị phủ bóng bởi những phản ánh về công tác tổ chức và điều kiện dành cho các đội khách.

Theo truyền thông châu Phi, Benin phàn nàn về những điều kiện trong chuyến làm khách tại Argentina. Một số thành viên trong đoàn Benin được cho là gặp vấn đề về sức khỏe sau chuyến bay hạng phổ thông do Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) sắp xếp.

Đội bóng này đồng thời không hài lòng với chất lượng nơi lưu trú và cơ sở vật chất được cung cấp. Nơi ở bị phản ánh xuống cấp, không có phòng tập tạ hoặc khu vực phù hợp để các cầu thủ thực hiện các bài tập thể lực.

Ngoài ra, một tầng của khách sạn nơi tuyển Benin đóng quân được cho là không có nước nóng. Ngay cả phòng xông hơi, một trong số ít tiện ích phục vụ cầu thủ, cũng không thể sử dụng.

Messi đang chuẩn bị cho trận gặp Benin. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Burkina Faso trở thành tâm điểm khi đội tuyển quốc gia nước này từ chối lên đường sang Buenos Aires thi đấu với Argentina. Theo truyền thông châu Phi, các cầu thủ Burkina Faso không đồng ý sử dụng chuyến bay thương mại hạng phổ thông do AFA sắp xếp.

Sự việc buộc Liên đoàn Bóng đá Burkina Faso phải gấp rút tìm phương án thay thế. Đội U23 được điều động lên thay đội tuyển quốc gia, đồng thời hủy trận giao hữu với U23 Mali vào phút chót để sang Argentina thi đấu.

Theo lịch trình ban đầu, chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Argentina lúc 15h, trong khi trận đấu được ấn định diễn ra lúc 19h. Việc thay đổi đối thủ ngay trước trận khiến dư luận đặc biệt chú ý đến cách AFA tổ chức các trận giao hữu trong giai đoạn Messi chuẩn bị chia tay đội tuyển.

Theo cáo buộc được truyền thông châu Phi dẫn lại, mức phí thi đấu dành cho Benin và Burkina Faso tương đối thấp, qua đó giúp Argentina tối đa hóa nguồn thu từ những trận đấu có sự góp mặt của Messi.

Những tranh cãi bên ngoài sân cỏ đang khiến khoảnh khắc được chờ đợi nhất của Messi bị ảnh hưởng. Thay vì được nhớ đến như một đêm tri ân đặc biệt dành cho huyền thoại Argentina, trận đấu cuối cùng trên sân nhà của anh đang đứng trước nguy cơ bị phủ bóng bởi những lùm xùm xoay quanh công tác tổ chức và lợi ích tài chính.

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