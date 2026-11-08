Trận cầu điên rồ đẩy MU vào nhóm xuống hạng

Thầy trò Enzo Maresca nhận trận thua thứ ba liên tiếp tại Premier League, đồng thời bị Arsenal bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Từ vị thế cạnh tranh ngôi vương, Man City đang đối mặt nguy cơ đánh mất mùa giải chỉ trong vài tuần.

Nhân vật khiến đội khách phải ôm hận là Liam Delap, tiền đạo từng chỉ ghi một bàn cho Chelsea tại Premier League mùa trước. Trong ngày chạm trán ứng viên vô địch, tiền đạo sinh năm 2003 thăng hoa với cú đúp "cháy lưới" Gianluigi Donnarumma.

Bầu không khí u ám còn lan sang nửa đỏ thành Manchester. Việc Man City sảy chân khiến cuộc đua trụ hạng thêm phần căng thẳng ở nhóm cuối, trong khi MU bị đẩy xuống thứ 18, vị trí phải xuống hạng Nhất mùa tới.

Viễn cảnh đội chủ sân Old Trafford ngụp lặn ở nhóm "cầm đèn đỏ" hoàn toàn có thể xảy ra với thầy trò Michael Carrick, nhất là khi lịch thi đấu phía trước rất khắc nghiệt với những cuộc đối đầu Aston Villa, Liverpool, Brentford, Newcastle,...

Man City liên tục ngã ngựa.

Trở lại trận đấu tại City Ground, bàn thắng đầu tiên đến từ pha phản công sắc bén, khi Delap xuyên thẳng vào trung lộ rồi dứt điểm lạnh lùng. Đến hiệp hai, sau khi Rayan Cherki thắp lại hy vọng cho Man City bằng cú sút kỹ thuật gỡ 1-2, Delap một lần nữa trừng phạt hàng thủ đội khách bằng pha bứt tốc bên cánh trái rồi sút chéo góc, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Jair Cunha cũng góp công lớn với bàn mở tỷ số và tình huống phá bóng ngay trên vạch vôi trước cú dứt điểm của Erling Haaland.

Man City không thiếu cơ hội, nhưng sự vô duyên của Haaland cùng những sai sót ở hàng thủ khiến họ phải trả giá. Hai sự thay đổi của Maresca sau giờ nghỉ từng đem lại tín hiệu tích cực, song đội khách nhanh chóng đánh mất thế trận và gần như bất lực trước những pha phản công của Nottingham. Chiến thắng giúp đội chủ nhà chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Nottingham Forest 3-1 Manchester City Rạng sáng 8/11, chủ nhà Nottingham Forest đánh bại đội khách Manchester City với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.