Trận cầu điên rồ 8 bàn của MU

Man Utd tránh được thất bại ngay trên sân nhà khi hòa Aston Villa trong trận đấu đầy biến động tại Old Trafford. Tuy nhiên, một điểm giành được ở phút bù giờ không thể che lấp những vấn đề nghiêm trọng trong cách tổ chức phòng ngự của đội bóng dưới thời Michael Carrick.

Sau 10 vòng, MU vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ". Quãng thời gian nghỉ kết thúc cũng là lúc nửa đỏ thành Manchester sẽ đối mặt thử thách khó khăn mang tên Liverpool. Trận derby nước Anh diễn ra vào ngày 22/11 trên sân Anfield.

MU khởi đầu trận đấu theo cách không thể tệ hơn. Chỉ sau 59 giây, Alysson tận dụng khoảng trống bên cánh phải để tung cú sút chìm xuyên qua hai chân thủ môn Lammens, mở tỷ số cho Aston Villa. Chưa đầy 3 phút sau, đội khách nhân đôi cách biệt khi Lammens không thể bắt dính cú sút của Alysson, tạo điều kiện để Jackson đá bồi vào lưới trống. 3 phút 40 giây, đây là khoảng thời gian ngắn nhất trong lịch sử Premier League để MU nhận hai bàn thua trong một trận đấu.

MU có khởi đầu tệ nhất lịch sử trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Bị đẩy vào thế khó, đội chủ sân Old Trafford vẫn cho thấy khả năng phản ứng đáng ghi nhận. Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 16, trước khi Youri Tielemans đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ. Trong khoảng thời gian này, MU chơi chủ động, tạo ra nhiều cơ hội và có thời điểm khiến Aston Villa phải chống đỡ vất vả. Từ bầu không khí giận dữ, các khán đài Old Trafford bắt đầu lấy lại sự phấn khích.

MU phản ứng tốt sau hai bàn thua.

Tuy nhiên, những nỗ lực ấy nhanh chóng bị phá hỏng sau giờ nghỉ. Ngay phút 48, Dalot phạm lỗi trong vòng cấm, biếu cho Aston Villa quả phạt đền để McGinn tái lập lợi thế. Sáu phút sau, Yoro xử lý thiếu chắc chắn, tạo điều kiện cho Goretzka ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2. Những sai lầm nối tiếp nhau cho thấy vấn đề của MU không chỉ nằm ở một cá nhân, mà còn ở sự thiếu gắn kết và khả năng kiểm soát tình huống của cả hệ thống phòng ngự.

Carrick thực hiện nhiều điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng MU vẫn gặp khó trong việc tạo ra sức ép đủ lớn. Cunha và Mbeumo đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng, trong khi hàng thủ tiếp tục khiến đội chủ nhà sống trong lo lắng. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, hy vọng của MU tưởng như đã cạn.

Dẫu vậy, hai bàn thắng liên tiếp ở phút 90+2 và 90+6 đã giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm. Zirkzee rút ngắn cách biệt sau pha dứt điểm cận thành gọn gàng. Đến phút bù giờ 90+6, thủ môn Zion Suzuki lao ra đấm hụt bóng từ quả phạt góc, tạo điều kiện để Dorgu đánh đầu vào lưới trống, ấn định tỷ số 4-4. Nếu may mắn hơn, "Quỷ đỏ" đã có thể lội ngược dòng, nếu pha volley của Mason Mount không trúng xà.

Những cái tên vào sân từ ghế dự bị cứu MU khỏi trận thua.

Kết quả này cho thấy MU vẫn có tinh thần chiến đấu và khả năng tạo đột biến trong những thời điểm khó khăn. Nhưng việc hai lần để đối thủ liên tục dẫn bàn cùng hàng loạt sai lầm cá nhân, là lời cảnh báo lớn dành cho đội chủ sân Old Trafford. Một điểm có thể giúp MU tránh khỏi thất bại, song không thể đảm bảo chiếc ghế cho Carrick khi MU bước vào giai đoạn nghỉ để nhường chỗ cho tuyển quốc gia.

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