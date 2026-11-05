Trận bóng đá tại Brazil lập kỷ lục với 53 thẻ đỏ

Sự việc diễn ra hôm 1/11 trong trận lượt đi vòng bán kết giải vô địch bang. Theo báo cáo của trọng tài Fernando Patrick Drosghic Modesto, căng thẳng bắt đầu bùng phát ngay đầu hiệp hai, sau khi một cầu thủ Uberlandia bị truất quyền thi đấu. Một số thành viên ban huấn luyện và quan chức của đội bóng này sau đó tràn vào sân, khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 40 phút.

Trận đấu được tiếp tục sau đó. Mamore ghi bàn ở phút thứ 9 của thời gian bù giờ, nâng tỷ số lên 3-1. Tuy nhiên, bàn thắng này lại trở thành nguyên nhân châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến.

Theo truyền thông Brazil, cầu thủ Davi của Mamore đã có hành động chế giễu đối thủ trong lúc ăn mừng bàn thắng. Điều này khiến các cầu thủ Uberlandia phản ứng dữ dội, dẫn đến vụ ẩu đả giữa hai đội.

Vụ ẩu đả trong trận bán kết U20 bang Minas Gerais (Brazil) giữa Uberlandia và Mamore khiến trọng tài rút tổng cộng 53 thẻ đỏ, lập kỷ lục thế giới về số thẻ đỏ trong một trận bóng đá. Nguồn: YouTube/Bola e Batom

Tổng cộng, trọng tài đã truất quyền thi đấu 53 người, gồm 43 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện. Ngoài ra, hai thành viên ban lãnh đạo Uberlandia cũng bị cách chức.

Trong báo cáo trận đấu, trọng tài Drosghic Modesto cho biết cuộc ẩu đả bùng phát ở phút 54 của hiệp hai, khiến ông không thể tiếp tục rút thẻ đỏ hoặc thực hiện các thủ tục cần thiết để kết thúc trận đấu.

"Do tình trạng hỗn loạn và không bảo đảm an ninh, tôi tuyên bố trận đấu kết thúc", trọng tài viết trong báo cáo.

Ông cũng cho biết đã gửi báo cáo lên cảnh sát về những lời đe dọa nhắm vào tổ trọng tài. Bên cạnh đó, các thành viên Mamore bị cáo buộc phá hoại phòng thay đồ sau trận đấu.

Với 53 thẻ đỏ, trận đấu giữa Uberlandia và Mamore đã vượt qua kỷ lục Guinness trước đó về số cầu thủ và thành viên đội bóng bị truất quyền thi đấu trong một trận bóng đá.

Kỷ lục cũ là 36 thẻ đỏ, được ghi nhận trong trận đấu giữa Atletico Claypole và Victoriano Arenas thuộc giải hạng năm của Argentina hồi tháng 2/2011.

Diễn biến hỗn loạn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trận lượt về vòng bán kết. Hôm 4/11, Uberlandia tuyên bố rút khỏi trận đấu như một "hành động thể hiện tinh thần fair play", do Mamore không còn đủ cầu thủ đủ điều kiện thi đấu để đăng ký đội hình.

Quyết định này giúp Mamore giành quyền vào chung kết giải đấu.