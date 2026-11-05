Trận bóng đá Brazil lập kỷ lục với hơn 50 thẻ đỏ

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Theo truyền thông Australia, trận đấu này diễn ra hôm 1/11 giữa hai đội Uberlândia và Mamoré, trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết Giải vô địch U20 bang Minas Gerais.

Ẩu đả bùng phát do một cầu thủ Mamoré có hành động khiêu khích khu vực băng ghế dự bị của đối phương, ngay sau khi Mamoré vươn lên dẫn trước 3-1.

Hậu quả của vụ hỗn chiến là 40 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện, nhân viên đội bóng bị truất quyền thi đấu.

Trước đó, 3 cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ. Sau vụ việc, thêm 2 thành viên ban lãnh đạo Uberlândia cũng bị xử lý, nâng tổng số người liên quan đến án phạt lên 53.

Theo truyền thông Brazil, thiệt hại tại sân vận động Parque do Sabiá đã khiến lực lượng cảnh sát quân sự phải được huy động đến hiện trường.

Sau đó, Uberlândia ra thông báo quyết định rút lui khỏi giải đấu với tinh thần “fair play”, qua đó tạo điều kiện để Mamoré giành quyền vào chung kết.

Kỷ lục cũ về số thẻ đỏ trong một trận đấu bóng đá là 36 thẻ, ghi nhận trong trận đấu giữa hai đội Atlético Claypole và Victoriano Arenas ở giải hạng Năm Argentina năm 2011.