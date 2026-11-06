Trận bóng đá Brazil lập kỷ lục với 53 thẻ đỏ sau vụ ẩu đả

Trận đấu diễn ra ngày 3/11 tại sân vận động Parque do Sabia, thành phố Uberlandia.

Theo báo cáo của trọng tài Fernando Patrick Drosghic Modesto, sự việc bắt đầu từ những phút đầu hiệp hai, sau khi một cầu thủ Uberlandia bị truất quyền thi đấu.

Một số quan chức của đội bóng này sau đó chạy vào sân, phản ứng với quyết định của tổ trọng tài.

Trận đấu phải tạm dừng khoảng 40 phút trước khi được tiếp tục. Mamoré sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút bù giờ thứ chín. Tuy nhiên, màn ăn mừng bàn thắng của cầu thủ Davi được cho là đã châm ngòi cho cuộc xô xát mới.

Theo truyền thông Brazil, Davi có những cử chỉ khiêu khích hướng về khu vực ghế dự bị của Uberlandia.

Tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào nhau. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đuổi đánh, xô đẩy và tung cú đấm ngay trên sân.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về an toàn trong thi đấu bóng đá trẻ. Ảnh: 24horas

Trọng tài cho biết cuộc ẩu đả diễn ra quá hỗn loạn khiến ông không thể trực tiếp rút thẻ đỏ đối với từng người ngay trên sân. Vì lý do an ninh, ông quyết định kết thúc trận đấu sớm và ghi nhận các trường hợp bị truất quyền thi đấu trong biên bản.

Tổng cộng có 43 cầu thủ, tám thành viên ban huấn luyện và hai quan chức của Uberlandia nhận thẻ đỏ.

Con số 53 này vượt kỷ lục được ghi nhận trước đó là 36 thẻ đỏ, trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Atletico Claypole và Victoriano Arenas tại giải hạng năm Argentina hồi tháng 2/2011.

Sự việc còn kéo theo những tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Trọng tài cho biết ông bị đe dọa và đã trình báo cảnh sát. Phía Mamore cũng phản ánh phòng thay đồ của đội bị phá hoại sau trận đấu. Những sự việc liên quan đang được các bên xem xét.

Sau vụ việc, Uberlandia tuyên bố không tham dự trận bán kết lượt về. Đội bóng cho biết đây là quyết định mang tính fair-play, bởi Mamore không còn đủ số cầu thủ đủ điều kiện thi đấu sau hàng loạt án phạt. Việc rút lui này của họ đồng nghĩa Mamore giành quyền vào chung kết.

Uberlandia cho biết câu lạc bộ đã tiến hành các biện pháp kỷ luật nội bộ đối với những người liên quan. Vụ việc cũng sẽ được cơ quan kỷ luật bóng đá địa phương xem xét.

Từ một trận bán kết giải trẻ, cuộc đối đầu giữa Uberlandia và Mamore trở thành sự kiện gây chú ý trên truyền thông quốc tế.

Kỷ lục 53 thẻ đỏ không chỉ phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ ẩu đả mà còn đặt ra câu hỏi về công tác kiểm soát hành vi và bảo đảm an toàn trong các giải đấu trẻ.