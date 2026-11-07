Trận biển Bismarck: B-25 Mitchell góp phần đánh gãy tuyến tiếp viện của Nhật Bản

Đầu năm 1943, New Guinea là một trong những khu vực chiến lược quan trọng tại Tây Nam Thái Bình Dương. Nhật Bản cần đưa thêm binh sĩ và vật tư đến khu vực này để duy trì lực lượng trước sức ép ngày càng lớn từ quân Đồng minh.

Tuy nhiên, những chuyến vận tải đường biển phải đối mặt với nguy cơ bị máy bay đối phương phát hiện và tấn công.

Đầu tháng 3/1943, một đoàn tàu Nhật Bản chở quân và hàng tiếp tế rời Rabaul, hướng tới New Guinea.

Lực lượng Đồng minh phát hiện hoạt động này và tổ chức chiến dịch không kích phối hợp. Các máy bay trinh sát theo dõi hành trình đoàn tàu, trong khi những đơn vị ném bom và công kích được triển khai để đánh chặn.

B-25 Mitchell giữ vai trò đáng chú ý trong chiến dịch. Một số máy bay đã được cải biến để tăng cường súng máy bắn thẳng về phía trước, cho phép chúng thực hiện các đợt công kích tầm thấp.

Kết hợp với kỹ thuật ném bom bỏ qua mặt biển, phương thức này tạo sức ép lớn lên những tàu vận tải có khả năng phòng thủ hạn chế.

Các máy bay Mỹ và Australia phối hợp nhiều phương thức tấn công. Một số đơn vị công kích ở độ cao thấp nhằm áp chế hỏa lực phòng thủ và đánh vào tàu vận tải, trong khi các máy bay khác thực hiện nhiệm vụ ném bom.

Việc lựa chọn thời điểm và tổ chức các đợt công kích liên tiếp khiến đoàn tàu Nhật Bản khó duy trì đội hình và chống đỡ hiệu quả.

Trận đánh diễn ra từ ngày 2 đến 4/3/1943. Đoàn tàu Nhật Bản chịu tổn thất nặng nề, phần lớn tàu vận tải bị đánh chìm hoặc hư hại nghiêm trọng.

Tổn thất này làm suy yếu khả năng tăng viện cho lực lượng Nhật Bản tại New Guinea.

Không thể quy toàn bộ kết quả cho riêng B-25. Chiến dịch còn có sự tham gia của nhiều loại máy bay và đơn vị không quân Đồng minh.

Tuy nhiên, khả năng công kích tầm thấp của Mitchell đã góp phần quan trọng vào phương thức đánh chặn đoàn tàu.Không thể quy toàn bộ kết quả cho riêng B-25.

Chiến dịch còn có sự tham gia của nhiều loại máy bay và đơn vị không quân Đồng minh. Tuy nhiên, khả năng công kích tầm thấp của Mitchell đã góp phần quan trọng vào phương thức đánh chặn đoàn tàu.

Trận biển Bismarck cho thấy hiệu quả của việc kết hợp trinh sát, ném bom và công kích trực diện nhằm phá vỡ một tuyến vận tải quân sự.

Đối với Nhật Bản, hậu quả không chỉ là mất tàu và hàng tiếp tế, mà còn là khó khăn ngày càng lớn trong việc duy trì lực lượng tại những chiến trường xa căn cứ hậu cần.