Các đồng chí lãnh đạo phường Trấn bIên tham quan các gian hàng truyền thống trưng bày trong chương trình. Ảnh: My Ny

Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân.

Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: My Ny

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân cho biết: Với chủ đề Trấn Biên - Bảo tồn di sản, phát huy văn hóa, kết nối cộng đồng, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được tổ chức với đa dạng các hoạt động, thu hút sự hưởng ứng tích cực của hơn 2 ngàn lượt người. Mỗi người, mỗi lứa tuổi đều có đóng góp riêng, chung tay tạo nên sức sống, sự phong phú và sức lan tỏa cho các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trấn Biên trao tặng công trình Đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường 30-4. Ảnh: My Ny

Từ những kết quả và sức lan tỏa của các hoạt động, lãnh đạo phường Trấn Biên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội, 16 khu phố và nhân dân địa phương tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương. Đặc biệt, thế hệ trẻ cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực tìm hiểu lịch sử, trân trọng di sản, chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa vùng đất gần 330 năm hình thành và phát triển.

Ban tổ chức trao quà cho hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: My Ny

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và người dân cùng xem lại những hoạt động tiêu biểu qua video clip tổng kết Tuần Văn hóa; thưởng thức các tiết mục văn nghệ được lựa chọn từ hội diễn Sắc màu văn hóa Trấn Biên.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trấn Biên trao tặng công trình Đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường 30-4, góp phần tạo cảnh quan đô thị khang trang, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương. Đồng thời, trao tượng trưng 60 phần quà trong tổng số 200 phần quà dành tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: My Ny

Ban tổ chức đã công bố kết quả, trao giải các hội thi: Thuyết trình Di sản văn hóa Trấn Biên; hội thi nhiếp ảnh Di sản Trấn Biên qua ống kính và hội diễn văn nghệ Sắc màu văn hóa Trấn Biên; trao cờ lưu niệm, thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã đồng hành cùng chuỗi hoạt động.