Trần Bảo Sơn tiết lộ lý do tái xuất sau 10 năm

Một mình "cân" ba vai trò trong dự án mới

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn chính thức trở lại với "Trên con đường mới" - dự án điện ảnh hành động đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình làm nghề của nam diễn viên. Không chỉ tái xuất trước ống kính, anh còn đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và hiện thực hóa dự án đã được ấp ủ trong nhiều năm. Việc cùng lúc đảm nhiệm ba vị trí đặt ra yêu cầu cao về khả năng bao quát, từ định hướng câu chuyện, xây dựng nhân vật đến cách tổ chức sản xuất và triển khai ngôn ngữ hình ảnh.

Diễn viên Trần Bảo Sơn cân trọn ba vai trò: Đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên. Dự kiến phim "Trên con đường mới" ra mắt 1/1/2027.

Tuy nhiên, đây không phải một lựa chọn mang tính thử sức đơn thuần mà là kết quả của quá trình Trần Bảo Sơn tích lũy vốn nghề và từng bước mở rộng góc nhìn về điện ảnh sau nhiều năm hoạt động.

"Tôi không liều lĩnh, đây là thành quả từ những năm tháng học hỏi các đạo diễn hàng đầu", Trần Bảo Sơn chia sẻ. Trong hành trình diễn xuất, anh có cơ hội làm việc với nhiều nhà làm phim như Lưu Huỳnh, Nguyễn Phan Quang Bình, Hàm Trần, Nguyễn Hoàng Điệp, Victor Vũ, Lê Văn Kiệt, Wong Chun-Chun, Nguyễn Đức Việt..., qua đó tiếp cận những phương pháp kể chuyện và cách tổ chức điện ảnh khác nhau.

Với nam nghệ sĩ, mỗi dự án không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội quan sát cách đạo diễn xây dựng thế giới phim, dẫn dắt diễn viên và kết nối từng yếu tố từ kịch bản, diễn xuất đến hình ảnh để tạo nên tổng thể tác phẩm. "Mỗi vị đạo diễn đều có những cái hay riêng, vì vậy tôi đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm", anh cho biết.

Phân cảnh trong phim "Trên con đường mới".

Sau 10 năm chuẩn bị và tích lũy, Trần Bảo Sơn xem "Trên con đường mới" là dự án đánh dấu một sự trở lại thực sự nghiêm túc: "Đây là dự án tôi dốc trọn máu nghề và tâm huyết".

Bộ phim không chỉ khai thác những màn đối đầu giàu tính kịch tính, "Trên con đường mới" lựa chọn thế giới ngầm: cờ bạc, tội phạm trực tuyến là một trong những chất liệu quan trọng để xây dựng phim, qua đó tiếp cận mặt tối của một cuộc chơi được vận hành bởi tiền bạc, tham vọng và quyền lực.

Trong thế giới ấy, tiền không đơn thuần là phần thưởng mà trở thành công cụ tạo ra sự lệ thuộc; tham vọng không chỉ thúc đẩy con người tiến về phía trước mà còn có thể trở thành điểm yếu để bị khai thác; quyền lực được sử dụng như phương thức kiểm soát và thao túng những người đang đứng trong vòng xoáy.

Từ giải tại Cánh diều vàng đến những vai diễn gai góc

Trần Bảo Sơn từng là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng Việt Nam qua những bộ phim như Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung hay Quyên. Dù xuất phát điểm là một doanh nhân và không qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, anh từng bước gây ấn tượng trong lòng khán giả qua những nhân vật nam đa chiều, tâm lý phức tạp mang theo nhiều bí mật hoặc những lựa chọn khó phân định trắng - đen.

Phân cảnh của Trần Bảo Sơn trong phim "Huyền thoại bất tử".

Một trong những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Bảo Sơn là vai Sơn trong Huyền thoại bất tử (2008) của đạo diễn Lưu Huỳnh. Dù là một trong những vai diễn đầu tiên và chưa qua trường lớp diễn xuất bài bản, Trần Bảo Sơn vẫn tạo được sự chú ý khi vào vai một nhân vật phản diện lạnh lùng và nhiều toan tính. Vai diễn này giúp anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2009, đồng thời mở ra chặng đường tiếp theo của nam doanh nhân trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận vai chính Mạnh trong Giao lộ định mệnh (2010) của đạo diễn Victor Vũ. Mạnh là một người đàn ông thành đạt, yêu vợ nhưng mất trí nhớ sau một vụ tai nạn giao thông. Khi lần theo những mảnh ký ức đã mất, Mạnh dần phát hiện quá khứ của mình hoàn toàn khác biệt với con người hiện tại. Vai diễn đòi hỏi Trần Bảo Sơn phải thể hiện nhiều trạng thái tâm lý đối nghịch nhau như hiền lành, dữ dội, mạnh mẽ, yếu đuối, đau khổ và vui sướng. So với vai diễn đầu tiên, nhân vật Mạnh cho thấy rõ hơn khả năng đảm nhận một nhân vật có hai mặt đối lập của nam diễn viên.

Trần Bảo Sơn trong phim "Giao lộ định mệnh".

Đến Ngôi nhà trong hẻm (2012) của đạo diễn Lê Văn Kiệt, Trần Bảo Sơn vào vai Thành, người chồng cùng vợ trải qua cú sốc mất đi đứa con đầu lòng. Từ một người chồng yêu thương vợ, Thành dần rơi vào bế tắc và ám ảnh khi những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà mà mình đang sống. Thành không phải một nhân vật nghiêng hẳn về thiện - ác đối lập như Mạnh mà chỉ là một người bình thường bị đẩy đến giới hạn bởi mất mát, sự sợ hãi và mong muốn bảo vệ gia đình. Những biến cố liên tiếp khiến nhân vật thay đổi, tạo thêm một sắc thái khác trong chuỗi vai diễn của Trần Bảo Sơn.

Năm 2014, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Đoạt hồn của đạo diễn Hàm Trần với vai Vương Gia Huy - một doanh nhân giàu có, một người cha hết lòng yêu thương con nhưng lại nắm giữ nhiều bí mật khó lường.

Cùng năm, Trần Bảo Sơn xuất hiện trong Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp với vai Hoàng - một người đàn ông trưởng thành, sành sỏi và tạo ra những bước ngoặt trong cuộc đời bi kịch của nữ chính trẻ tuổi Huyền (Thùy Anh). Mối quan hệ giữa hai người đẩy phim lên cao trào, phản ánh những góc khuất trong quan hệ tình cảm và sự bất định của tuổi trẻ đô thị. Bộ phim sau đó giành giải tại Liên hoan phim Venice và được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Phân cảnh diễn viên Trần Bảo Sơn trong "Đoạt hồn".

Một năm sau, Trần Bảo Sơn đảm nhận vai Hùng trong Quyên của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Hùng là một gã giang hồ chuyên đưa người vượt biên trái phép sang Đức, mang vẻ ngoài bụi bặm, dữ dằn và lạnh lùng. Tuy nhiên, nhân vật cũng có những giằng xé trong mối quan hệ với Quyên (Vũ Ngọc Anh), tạo nên một hình ảnh gai góc khác của nam diễn viên.

Nhìn lại chặng đường này, Trần Bảo Sơn dường như không đi theo một kiểu biến hóa hoàn toàn khác biệt ở mỗi phim. Anh nổi bật hơn sau mỗi lần xuất hiện ở sự trưởng thành và khả năng hóa thân thành các nhân vật có nhiều lớp tính cách và số phận ngày một trọn vẹn. Từ Sơn, Mạnh, Thành đến Hoàng, Vương Gia Huy và Hùng, mỗi vai diễn góp thêm một nét vào dấu ấn riêng của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.

Khi những vai diễn trước đây đã tạo nhiều ấn tượng, màn trở lại này cũng gợi không ít tò mò về nhân vật mà anh sẽ lựa chọn. Khán giả sẽ được nhìn thấy một Trần Bảo Sơn quen thuộc hay một hình ảnh khác trên màn ảnh? Câu trả lời sẽ được hé lộ cùng những thông tin tiếp theo về dự án mới của nam diễn viên.