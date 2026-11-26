Trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng, Trần Bảo Sơn gây chú ý khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính. Đáng chú ý, bên cạnh nam diễn viên còn có sự xuất hiện của loạt bóng hồng sở hữu nhan sắc nổi bật, trong đó có những gương mặt từng ghi dấu tại các cuộc thi nhan sắc.

Bốn người đẹp được nhắc đến gồm Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi, Juliet Bảo Ngọc và Quỳnh Laze. Mỗi người sở hữu một vẻ đẹp và dấu ấn riêng, từ Á hậu, người đẹp lai Việt - Pháp đến những gương mặt trẻ đang thử sức với nghệ thuật.

Trong số này, Lâm Bích Tuyền là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý khi từng giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2024. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng vóc dáng nổi bật, người đẹp quê An Giang từng hoạt động với vai trò người mẫu trước khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Trong phim, cô hóa thân thành một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng trải qua nhiều chuyển biến tâm lý. Đây cũng là thử thách đáng kể với Lâm Bích Tuyền trong lần đầu tham gia một dự án điện ảnh.

Lâm Bích Tuyền khoe nhan sắc dịu dàng trong tạo hình nhân vật.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Paris Bảo Nhi. Người đẹp sinh năm 2000, mang hai dòng máu Việt - Pháp, từng lọt top 5 Miss Universe Vietnam 2024 và giành giải phụ Người đẹp Trang phục dạ hội. Sở hữu chiều cao 1,74 m cùng kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, Paris Bảo Nhi gây ấn tượng với vẻ đẹp lai nổi bật. Trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, cô đảm nhận nhân vật có cá tính và thần thái riêng.

Paris Bảo Nhi gây chú ý với vẻ đẹp lai Việt - Pháp.

Bên cạnh hai người đẹp từng tham gia các cuộc thi nhan sắc, Juliet Bảo Ngọc và Quỳnh Laze cũng góp mặt trong dự án. Juliet Bảo Ngọc đảm nhận vai Mai, em gái của nhân vật Trung. Câu chuyện của hai anh em gắn với quá khứ tại trại trẻ mồ côi và hành trình tìm lại gia đình ruột thịt. Trong khi đó, Quỳnh Laze hóa thân thành một nhân vật mạnh mẽ, tham gia nhiều tình huống hành động nguy hiểm.

Juliet Bảo Ngọc trong tạo hình nhân vật Mai.

Quỳnh Laze xuất hiện với hình ảnh cá tính trong phim.

Bốn người đẹp cùng xuất hiện bên Trần Bảo Sơn trong phim điện ảnh Trên con đường mới. Đây là dự án đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên sau 10 năm, đồng thời anh đảm nhận cả vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Poster phim Trên con đường mới với sự góp mặt của Trần Bảo Sơn cùng dàn diễn viên. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 1/1/2027.'

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Trần Bảo Sơn dành khoảng sáu tháng để tuyển chọn diễn viên. Nam đạo diễn cho biết anh ưu tiên sự phù hợp với nhân vật thay vì chỉ lựa chọn những gương mặt có tên tuổi.

Trên con đường mới khai thác câu chuyện về thế giới ngầm, cờ bạc trực tuyến, tình anh em và khát vọng tìm về cội nguồn. Ngoài Trần Bảo Sơn cùng dàn diễn viên nữ, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam và Quang Sự. Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 1/1/2027.