Trần Bảo Sơn mất 6 tháng tìm diễn viên: Tôi chọn diễn viên hợp vai chứ không vì tên tuổi

Trần Bảo Sơn dốc toàn lực khi lần đầu cân 3 vai trò

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn đảm nhận ba vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Sự chuyển đổi từ vị trí diễn viên sang vai trò dẫn dắt toàn bộ dự án cho thấy nỗ lực làm chủ góc nhìn sáng tạo, đồng thời thể hiện mức độ đầu tư nghiêm túc của anh dành cho tác phẩm lần này.

Diễn viên Doãn Quốc Đam trong một cảnh quay với đạo diễn Trần Bảo Sơn.

Chia sẻ về quyết định lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, Trần Bảo Sơn cho biết, "tôi muốn kể câu chuyện của Trên con đường mới bằng góc nhìn của chính mình, từ cảm xúc nhân vật đến cách thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh”.

Với Trần Bảo Sơn, việc trực tiếp cầm trịch giúp anh chủ động hơn trong cách phát triển nhân vật, tổ chức diễn biến câu chuyện và lựa chọn ngôn ngữ kể chuyện phù hợp với tinh thần của phim.

Để hiện thực hóa định hướng sáng tạo, kịch bản phim đã trải qua nhiều năm ấp ủ và phát triển. Riêng quá trình hoàn thiện, chốt bản kịch bản cuối cùng cùng với việc xây dựng phân cảnh chi tiết cho các phân cảnh đã kéo dài gần hai năm. Anh làm việc cùng ê kíp biên kịch để hoàn thiện câu chuyện, đồng thời phối hợp với họa sĩ nhằm hình dung cụ thể cách triển khai từng cảnh quay trên màn ảnh. Việc đầu tư kỹ lưỡng cho giai đoạn tiền kỳ giúp xác lập định hướng hình ảnh và tạo sự thống nhất giữa các bộ phận trước khi bước vào sản xuất.

Theo Trần Bảo Sơn, sự chuẩn bị này là yếu tố quan trọng giúp ê kíp chủ động hơn trong quá trình ghi hình, để anh có thể tập trung vào diễn xuất và chiều sâu câu chuyện. “Khi bấm máy, tất cả ê kíp đều đã nắm được từng góc máy, bối cảnh để Sơn tập trung vào câu chuyện của nhân vật”, anh cho biết.

Đạo diễn Trần Bảo Sơn trao đổi với diễn viên Kore Hải Anh.

Nhắc đến hành trình làm nghề, anh thừa nhận bản thân may mắn khi có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn giàu kinh nghiệm như Hàm Trần, Victor Vũ, Lưu Huỳnh, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Phan Quang Bình, Nguyễn Hoàng Điệp... để tích lũy thêm góc nhìn về cách kể chuyện bằng điện ảnh cũng như cách trao đổi với diễn viên và ê kíp. “Mỗi đạo diễn đều có những thế mạnh của họ và tôi vô cùng may mắn khi được làm việc với những người đạo diễn giỏi như thế”, anh chia sẻ.

Với sự chuẩn bị kéo dài cùng nhiều tâm huyết, Trần Bảo Sơn kỳ vọng Trên con đường mới sẽ mang đến một tác phẩm hành động có dấu ấn riêng và đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của mình.

Đạo diễn lựa chọn diễn viên không vì tên tuổi

Bên cạnh việc đầu tư cho kịch bản và quá trình chuẩn bị sản xuất, Trần Bảo Sơn dành khoảng sáu tháng để tìm kiếm, tuyển chọn diễn viên cho Trên con đường mới. Quá trình tuyển chọn kéo dài cũng phản ánh sự thận trọng của Trần Bảo Sơn trong việc xây dựng thế giới nhân vật.

Thay vì đặt danh tiếng lên hàng đầu, nam đạo diễn chú trọng khả năng hóa thân và mức độ phù hợp của từng diễn viên với nhân vật. “Nếu là một gương mặt nổi tiếng nhưng không phù hợp với vai diễn thì khi lên phim khán giả sẽ khó tin vào nhân vật”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Quan điểm này cho thấy cách tiếp cận casting của nam đạo diễn xuất phát từ yêu cầu chuyên môn của tác phẩm, trong đó mỗi lựa chọn cần phục vụ cho tính cách, tâm lý và diễn biến của câu chuyện thay vì chỉ dựa vào độ nhận diện của diễn viên.

Về chỉ đạo diễn xuất, Trần Bảo Sơn cho rằng việc đồng thời đảm nhận ba vai trò giúp anh nắm bắt xuyên suốt tinh thần câu chuyện, định hướng sáng tạo và yêu cầu thể hiện của từng nhân vật. Nhờ đó, anh có thể truyền đạt cụ thể hơn về tính cách, tâm lý và cách xây dựng nhân vật đến các diễn viên, bảo đảm sự thống nhất giữa ý đồ đạo diễn và diễn xuất trên màn ảnh. “Từng là một diễn viên nên tôi hiểu và sẽ cố gắng giúp các bạn lột tả được hết khả năng trên màn ảnh rộng”, anh khẳng định.

Trần Bảo Sơn và NSƯT Hoàng Hải (ở giữa).

Kinh nghiệm nhiều năm đứng trước ống kính giúp Trần Bảo Sơn thấu hiểu những yêu cầu trong quá trình nghiên cứu và hóa thân vào nhân vật, từ đó tìm ra cách làm việc phù hợp với từng diễn viên. Thay vì dừng lại ở những chỉ dẫn mang tính kỹ thuật, nam đạo diễn chú trọng truyền tải tinh thần, tâm lý và động cơ của nhân vật, giúp diễn viên hiểu rõ chiều sâu vai diễn và chủ động tìm kiếm cách thể hiện thuyết phục.

Trên con đường mới quy tụ nhiều gương mặt với nhiều màu sắc diễn xuất khác nhau như NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Juliet Bảo Ngọc, Quang Sự, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh, Paris Bảo Nhi cùng các diễn viên khác. Sự kết hợp này góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho dàn nhân vật, đồng thời mở ra những tương tác diễn xuất đáng chú ý trong câu chuyện của bộ phim. Nam đạo diễn kỳ vọng mỗi nhân vật trong phim đều có dấu ấn riêng, góp phần tạo nên tính thuyết phục và chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm.

Bên cạnh dàn diễn viên thực lực, những hình ảnh hậu trường đầu tiên còn hé lộ quy mô dàn dựng của Trên con đường mới qua các bối cảnh được đầu tư công phu và nhiều phân cảnh hành động hoành tráng, gay cấn. Đây cũng là một trong những điểm nhấn mà ê kíp mong muốn mang đến cho khán giả khi bộ phim ra rạp. Phim dự kiến phát hành vào Tết Dương lịch 01/01/2027.