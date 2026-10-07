Trần Bảo Sơn gây chú ý sau gần một thập kỷ vắng bóng màn ảnh

Sau 10 năm trở lại điện ảnh, Trần Bảo Sơn một mình "cân" 3 vai trò

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn chính thức trở lại với điện ảnh hành động "Trên con đường mới". Không chỉ tái xuất trước ống kính, anh còn đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và hiện thực hóa dự án đã được ấp ủ trong nhiều năm.

Việc cùng lúc đảm nhiệm ba vị trí đặt ra yêu cầu cao về khả năng bao quát, từ định hướng câu chuyện, xây dựng nhân vật đến cách tổ chức sản xuất và triển khai ngôn ngữ hình ảnh. Tuy nhiên, đây không phải một lựa chọn mang tính thử sức đơn thuần mà là kết quả của quá trình Trần Bảo Sơn tích lũy vốn nghề và từng bước mở rộng góc nhìn về điện ảnh sau nhiều năm hoạt động. "Tôi không liều lĩnh, đây là thành quả từ những năm tháng học hỏi các đạo diễn hàng đầu", Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Trong hành trình diễn xuất, anh có cơ hội làm việc với nhiều nhà làm phim như Lưu Huỳnh, Nguyễn Phan Quang Bình, Hàm Trần, Nguyễn Hoàng Điệp, Victor Vũ, Lê Văn Kiệt, Wong Chun-Chun, Nguyễn Đức Việt..., qua đó tiếp cận những phương pháp kể chuyện và cách tổ chức điện ảnh khác nhau. Với nam nghệ sĩ, mỗi dự án không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội quan sát cách đạo diễn xây dựng thế giới phim, dẫn dắt diễn viên và kết nối từng yếu tố từ kịch bản, diễn xuất đến hình ảnh để tạo nên tổng thể tác phẩm.

"Mỗi vị đạo diễn đều có những cái hay riêng, vì vậy tôi đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm", anh cho biết. Những trải nghiệm ấy trở thành nền tảng để Trần Bảo Sơn bước sang vị trí phía sau máy quay với một tư duy toàn diện hơn, đồng thời chủ động đưa những bài học đã tích lũy vào quá trình thực hiện "Trên con đường mới".

Việc lựa chọn dòng phim hành động cho màn trở lại cũng cho thấy sự tiếp nối với vốn kinh nghiệm diễn xuất của Trần Bảo Sơn. Trước "Trên con đường mới", anh từng góp mặt trong những tác phẩm mang màu sắc hành động, tội phạm, tâm lý và giật gân như: Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung, Quyên...

Khi chuyển sang vai trò đạo diễn, những kinh nghiệm trước đây trở thành cơ sở để anh tiếp cận các cảnh hành động không chỉ ở góc độ thị giác mà còn từ yêu cầu kể chuyện: Mỗi hành động phải có lý do, mỗi cao trào phải tạo ra bước chuyển cho nhân vật và phục vụ cho tổng thể bộ phim.

Bên cạnh những yếu tố hành động, đạo diễn Trần Bảo Sơn đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu cảm xúc của bộ phim: "Đằng sau những cảnh hành động là câu chuyện đậm tình thân". Theo anh, "Trên con đường mới" không đơn thuần được xây dựng như một tác phẩm hành động kịch tính mà còn là câu chuyện về gia đình, mong muốn được trở về quê hương, giúp đỡ những em bé cần một mái ấm. Đó là hành trình của những con người mang từng số phận và câu chuyện riêng.

Sau 10 năm chuẩn bị và tích lũy, Trần Bảo Sơn xem "Trên con đường mới" là dự án đánh dấu một sự trở lại thực sự nghiêm túc: "Đây là dự án tôi dốc trọn máu nghề và tâm huyết".

Từ doanh nhân đến những vai diễn gai góc trên màn ảnh

Nhìn lại con đường nghệ thuật của Trần Bảo Sơn có thể ít người biết anh xuất phát điểm là một doanh nhân, không đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Dù "tay ngang" nhưng anh lại ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng Việt Nam qua nhiều dự án nổi bật như: Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung, Quyên... Qua từng dự án, Trần Bảo Sơn từng bước gây ấn tượng trong lòng khán giả qua những nhân vật nam đa chiều, tâm lý phức tạp mang theo nhiều bí mật hoặc những lựa chọn khó phân định trắng - đen.

Một trong những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Bảo Sơn là Sơn - một nhân vật phản diện lạnh lùng, nhiều toan tính trong "Huyền thoại bất tử" (2008) của đạo diễn Lưu Huỳnh. Vai diễn mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Cánh Diều Vàng 2009. Đây là sự ghi nhận đáng chú ý với một doanh nhân mới tham gia diễn xuất, đồng thời đưa tên tuổi Trần Bảo Sơn đến gần hơn với công chúng.

Trong sự nghiệp, Trần Bảo Sơn biến hóa đa dạng trong các vai diễn: Từ người chồng, người cha phía sau bi kịch gia đình đến doanh nhân hay gã giang hồ gai góc.

Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận vai chính Mạnh trong "Giao lộ định mệnh" (2010) của đạo diễn Victor Vũ. Mạnh là một người đàn ông thành đạt, yêu vợ nhưng mất trí nhớ sau một vụ tai nạn giao thông. Vai diễn đòi hỏi Trần Bảo Sơn phải thể hiện nhiều trạng thái tâm lý đối nghịch nhau như hiền lành, dữ dội, mạnh mẽ, yếu đuối, đau khổ và vui sướng. So với vai diễn đầu tiên, nhân vật Mạnh cho thấy rõ hơn khả năng đảm nhận một nhân vật có hai mặt đối lập của nam diễn viên.

Đến năm 2012, trong "Ngôi nhà trong hẻm" của đạo diễn Lê Văn Kiệt, Trần Bảo Sơn vào vai Thành - người chồng trải qua cú sốc mất đi đứa con đầu lòng và dần rơi vào bế tắc và ám ảnh khi những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà mà mình đang sống. Những biến cố liên tiếp khiến nhân vật thay đổi, tạo thêm một sắc thái khác trong chuỗi vai diễn của Trần Bảo Sơn.

Năm 2014, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong 2 dự án "Đoạt hồn" của đạo diễn Hàm Trần và "Đập cánh giữa không trung" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Đặc biệt, vai Hoàng của Trần Bảo Sơn trong "Đập cánh giữa không trung" đã góp phần giúp bộ phim sau đó giành giải tại Liên hoan phim Venice và được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Diện mạo của Trần Bảo Sơn ở những năm đỉnh cao sự nghiệp.

Một năm sau, Trần Bảo Sơn tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận vai Hùng - một gã giang hồ chuyên đưa người vượt biên trái phép sang Đức - trong phim "Quyên" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Dù nhân vật mang vẻ ngoài bụi bặm, gai góc nhưng cũng có những giằng xé trong mối quan hệ với Quyên (Vũ Ngọc Anh), tạo nên một hình ảnh gai góc khác của nam diễn viên.

Nhìn lại chặng đường này, Trần Bảo Sơn dường như không đi theo một kiểu biến hóa hoàn toàn khác biệt ở mỗi phim. Anh nổi bật hơn sau mỗi lần xuất hiện ở sự trưởng thành và khả năng hóa thân thành các nhân vật có nhiều lớp tính cách và số phận ngày một trọn vẹn. Từ Sơn, Mạnh, Thành đến Hoàng, Vương Gia Huy và Hùng, mỗi vai diễn góp thêm một nét vào dấu ấn riêng của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.

Khi những vai diễn trước đây đã tạo nhiều ấn tượng, màn tái xuất ở tuổi 54 của Trần Bảo Sơn càng gợi tò mò với khán giả về nhân vật, dự án mà anh sẽ lựa chọn. Dự án "Trên con đường mới" dự kiến ra mắt vào 01/01/2027.