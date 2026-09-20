Trạm Yêu Concert 5 khép lại trọn vẹn: Dư âm 'Ga chờ cảm xúc' đọng lại trong lòng khán giả Thủ đô

Từ những sản phẩm đầu tay đến loạt sân khấu gần đây, LEXXY (Nguyễn Ngân Hà) đang chọn cách bước ra khỏi vùng an toàn để chứng minh một điều: Một tân binh không chỉ cần được biết đến, mà còn phải khiến khán giả nhớ đến mình sau khi ánh đèn sân khấu tắt.