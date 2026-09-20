Trạm Yêu Concert 5 khép lại trọn vẹn: Dư âm 'Ga chờ cảm xúc' đọng lại trong lòng khán giả Thủ đô
Chuyến tàu "Trạm Yêu Concert 5: Ga chờ" đã chính thức khép lại hành trình cảm xúc tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Đêm nhạc để lại dấu ấn sâu đậm với hàng loạt màn trình diễn thăng hoa từ dàn nghệ sĩ đa thế hệ, cùng không gian nghệ thuật mãn nhãn và sự đồng hành của hàng nghìn khán giả.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/tram-yeu-concert-5-khep-lai-tron-ven-du-am-ga-cho-cam-xuc-dong-lai-trong-long-khan-gia-thu-do-267130.html