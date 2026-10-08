Trạm y tế xã miền núi 'trắng' bác sĩ, Hà Tĩnh tìm phương án bổ sung

Trạm y tế xã duy nhất tại Hà Tĩnh "trắng" bác sĩ

Sơn Tây là xã miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tây Sơn và xã Sơn Tây (cũ), có diện tích tự nhiên khoảng 129,21 km², dân số khoảng 14.737 người.

Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở, đi lại khó khăn cho nên công tác khám, chữa bệnh cho người dân luôn được chính quyền địa phương, cán bộ y tế xã quan tâm. Mặc dù vậy, tại địa phương trong thời gian dài không có bác sĩ khiến hoạt động khám, chữa bệnh tại trạm gặp nhiều khó khăn.

Trung bình mỗi tháng, Trạm Y tế xã Sơn Tây tiếp nhận khoảng 600 lượt người đến khám các bệnh thông thường. Ảnh Hồ Thắng.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Phạm Hoài An, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết: "Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên, trạm còn tham gia triển khai các chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. Với lượng người dân cần tiếp cận lớn, việc thiếu bác sĩ khiến quá trình thực hiện một số nội dung chuyên môn gặp khó khăn".

Theo thống kê của Trạm Y tế xã Sơn Tây, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 8.000 lượt người dân. Trung bình mỗi tháng, trạm tiếp nhận khoảng 600 lượt người đến khám các bệnh thông thường.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên, trạm còn tham gia triển khai các chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. Ảnh Hồ Thắng.

Trong khi đó, tại Trạm Y tế xã Sơn Tây hiện có 17 biên chế, gồm 2 y sĩ đa khoa, 2 y sĩ y học cổ truyền cùng các nhân viên y tế khác. Trước đây, trạm có một bác sĩ đa khoa. Tuy nhiên, từ ngày 1/8/2026, bác sĩ Nguyễn Duy N. (40 tuổi) xin nghỉ công tác, khiến đơn vị không còn bác sĩ. Sau khi bác sĩ nghỉ việc, UBND xã Sơn Tây đã báo cáo, đề xuất Sở Y tế Hà Tĩnh bố trí bác sĩ khác về làm việc tại trạm.

"Chính quyền đã động viên, làm công tác tư, nhưng vì lý do cá nhân nên bác sĩ này nhất quyết xin nghỉ. Sơn Tây là địa bàn miền núi, việc thiếu bác sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh tại trạm. Trong khi đó, đây là lĩnh vực đặc thù nên địa phương vẫn chưa tuyển dụng được bác sĩ thay thế", Chủ tịch xã Sơn Tây cho hay.

Nhiều trạm y tế ở Hà Tĩnh thiếu bác sĩ

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, theo quy định hiện hành, Trạm Y tế xã, phường, đặc khu là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính, tài sản của UBND cấp xã.

"UBND cấp xã trực tiếp quản lý về biên chế, vị trí việc làm, tuyển dụng, bổ nhiệm và chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại trạm. Còn Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến trên sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm tra về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. Bởi vậy, Sở Y tế không thể bổ sung, điều động bác sĩ tại trạm được", ông Đức cho hay.

Vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc cho việc này, Sở Y tế đề nghị UBND xã tổ chức tuyển dụng bác sĩ mới. Còn trước mắt, để đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh, Sở Y tế đã đề nghị Trung tâm Y tế Hương Sơn (cơ sở 2) luôn phiên cử bác sĩ về hỗ trợ cho Trạm Y tế xã Sơn Tây.

Đồng thời, vào cuối tháng 9/2026 vừa qua, UBND xã Sơn Tây đã bổ nhiệm một Phó Giám đốc, giao phụ trách Trạm Y tế xã Sơn Tây nhằm góp phần bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đơn vị được liên tục, thống nhất, hiệu quả; tạo nền tảng để y tế cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Hiện, cơ sở này cơ bản đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe nhân dân và triển khai hiệu quả các chương trình y tế dự phòng tại cộng đồng.

UBND xã Sơn Tây đã bổ nhiệm một Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Sơn Tây nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ảnh Hoài An.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, địa phương hiện có 69 trạm y tế tại 69 xã, phường, với bình quân 3,18 bác sĩ/trạm. Tuy nhiên, số lượng bác sĩ phân bổ không đồng đều giữa các trạm.

Mặc dù triển khai và duy trì nhiều giải pháp đồng bộ, tuy nhiên những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất cũng như sự đồng bộ trong quản lý hệ thống y tế cơ sở sau sáp nhập cũng đang là vấn đề đặt ra hiện nay.

"Việc tuyển dụng, bố trí đủ bác sĩ cho các trạm y tế đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là nhiều trạm nằm xa trung tâm, trong khi thu nhập chưa đủ hấp dẫn so với các cơ sở y tế khác, nhất là bệnh viện tư và phòng khám tư", ông Đức cho hay.

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chương trình hành động. Cụ thể, đến cuối năm 2027, toàn tỉnh phải bố trí 4 bác sĩ/trạm y tế. Với chỉ tiêu này, theo tính toán, Hà Tĩnh sẽ thiếu 58 bác sĩ cho các trạm y tế.

Để hoàn thành được việc này, rất cần có chính sách đãi ngộ để thu hút bác sĩ về vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện thuận lợi cho y, bác sĩ được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.