Tại hộ gia đình, người dân được cán bộ y tế đo huyết áp, mạch, cân nặng, chiều cao, thử đường huyết mao mạch; đồng thời tư vấn, sàng lọc nguy cơ và hướng dẫn phòng ngừa, phát hiện, quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Cán bộ y tế khám sức khỏe cho người cao tuổi khó khăn trong đi lại.

Theo tình trạng sức khỏe, người dân được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, vận động phù hợp và hướng dẫn thăm khám chuyên sâu khi cần thiết. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về phòng bệnh, khuyến khích người dân chủ động theo dõi sức khỏe, tuân thủ điều trị đối với trường hợp mắc bệnh mạn tính.

Người dân được cán bộ y tế tận tình khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Việc tổ chức khám sức khỏe lưu động tại hộ gia đình giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc chưa có điều kiện đến cơ sở y tế khám sức khỏe định kỳ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe toàn dân, phát hiện sớm bệnh tật và giảm nguy cơ biến chứng, nhất là đối với các bệnh không lây nhiễm.