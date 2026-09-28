Trạm Y tế phường Kép được bổ sung 66 kỹ thuật chuyên môn

Theo đó, 66 kỹ thuật được bổ sung thuộc danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, tập trung ở các lĩnh vực: Hồi sức cấp cứu, nội khoa, y học cổ truyền, tai mũi họng, phục hồi chức năng, huyết học - truyền máu và hóa sinh.

Trạm Y tế phường Kép được trang bị máy xét nghiệm sinh hóa tự động.

Đáng chú ý, nhóm kỹ thuật y học cổ truyền được bổ sung nhiều kỹ thuật như: Cấy chỉ điều trị một số bệnh lý thần kinh, cơ xương khớp, hô hấp; cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên, liệt chi trên, liệt chi dưới. Trong lĩnh vực cận lâm sàng, danh mục mới có nhiều xét nghiệm hóa sinh như: Định lượng glucose, các chỉ số chức năng gan, thận; tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động và một số xét nghiệm test nhanh.

Việc bổ sung 66 kỹ thuật chuyên môn giúp Trạm Y tế phường Kép nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại tuyến cơ sở, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên.