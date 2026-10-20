Trạm y tế ở TPHCM thêm dịch vụ chăm sóc phụ nữ, mở Bếp yêu thương

Sáng 20/10, khi buổi lễ ra mắt các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế phường Bình Trưng (TPHCM) chưa bắt đầu, bà Giang Huệ Anh, một người dân sống gần trạm, đã có mặt để được kỹ thuật viên y học cổ truyền xoa bóp, chăm sóc đôi chân đau nhức.

Bà kể, mấy ngày qua, sáng nào cũng đến trạm để tìm cách giảm những cơn đau khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Từ khi trạm triển khai thêm dịch vụ y học cổ truyền, bà có thể tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà. "Đau chân nên xa quá đi cũng ngại, có ở trạm cạnh nhà thì tiện lợi vô cùng" - bà Huệ Anh chia sẻ.

Bà Giang Huệ Anh (nằm bên trong) rất 'mê' dịch vụ Y học Cổ truyền mới triển khai ở Trạm Y tế phường Bình Trưng. Ảnh: Mimosa

Niềm vui giản dị ấy cũng là điều mà những người làm y tế cơ sở ở phường Bình Trưng đang hướng đến: Đưa thêm các dịch vụ thiết thực về gần dân, để người bệnh không phải đi xa khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thông thường.

Phụ nữ được chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà

Đáng chú ý, hoạt động khám sản phụ khoa tại trạm từng có thời gian gián đoạn, nay được tổ chức trở lại với phòng khám, nhân lực và trang thiết bị cơ bản phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Theo BS.CKII Nguyễn Hương Lan - Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Trưng, các dịch vụ được triển khai gồm khám thai, siêu âm sản khoa, theo dõi thai kỳ định kỳ, xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung và tư vấn, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình theo phạm vi chuyên môn được phê duyệt.

BS.CKII Nguyễn Hương Lan - Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Trưng (thứ 2 từ trái) cùng đại biểu cắt băng ra mắt các dịch vụ kỹ thuật mới. Ảnh: Mimosa

Việc tổ chức những hoạt động này ngay tại trạm giúp phụ nữ, đặc biệt là thai phụ, thuận tiện hơn trong thăm khám, theo dõi sức khỏe sinh sản và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

BS. Lan nhấn mạnh, trạm không chỉ hướng đến việc mở rộng dịch vụ mà còn chú trọng thái độ phục vụ, tư vấn rõ ràng, tôn trọng sự riêng tư và tạo cảm giác thân thiện cho người đến khám. "Chăm sóc tốt cho phụ nữ cũng góp phần chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia đình" - BS. Lan chia sẻ.

Cùng với sản phụ khoa, hoạt động y học cổ truyền được củng cố nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi và những trường hợp cần theo dõi, điều trị lâu dài.

Bác sĩ y học cổ truyền Lý Thị Kim Nguyên đang thăm khám cho người dân. Ảnh: Mimosa

Theo bác sĩ y học cổ truyền Lý Thị Kim Nguyên, dù các kỹ thuật mới được triển khai trong những ngày gần đây, người dân sống quanh trạm đã bắt đầu tìm đến ngày càng đông. Sự thuận tiện về khoảng cách giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận dịch vụ hơn.

Các hoạt động y học cổ truyền được thực hiện trên cơ sở thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng người bệnh, kết hợp với y học hiện đại khi cần thiết.

Thêm Bếp yêu thương, nối dài sự chăm sóc

Không chỉ mở rộng dịch vụ chuyên môn, Trạm Y tế phường Bình Trưng còn ra mắt mô hình Bếp yêu thương nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo BS. Nguyễn Hương Lan, mô hình được xây dựng với mong muốn kết nối cán bộ y tế, các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm để mang đến những suất ăn nghĩa tình cho người cần giúp đỡ.

Một suất ăn có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng là sự sẻ chia thiết thực, nhất là với những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Trạm mong muốn mô hình được duy trì lâu dài, phù hợp với nguồn lực và hướng đến đúng những người cần hỗ trợ.

Bếp yêu thương của những đôi tay, những tấm lòng NVYT ở Trạm Y tế phường Bình Trưng. Ảnh: Mimosa

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, ghi nhận sự chủ động của trạm trong việc phối hợp với Bệnh viện Lê Văn Thịnh để phát triển thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bà đề nghị trạm tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, bảo đảm quy trình kỹ thuật và an toàn người bệnh, đồng thời phối hợp với các đoàn thể để người dân biết và sử dụng hiệu quả những dịch vụ mới.

Đối với Bếp yêu thương, lãnh đạo phường mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay, tạo nguồn lực duy trì hoạt động thường xuyên, tránh để mô hình chỉ dừng lại ở lễ ra mắt.

Ở góc độ chuyên môn, BS.CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết bệnh viện được Sở Y tế TPHCM giao kết nối, hỗ trợ chuyên môn cho 5 trạm y tế, trong đó có Trạm Y tế phường Bình Trưng.

Theo BS. Khanh, việc phát triển thêm dịch vụ sản phụ khoa, y học cổ truyền là một bước trong quá trình nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.

Bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh tăng cường thực hiện siêu âm thai phụ tại Trạm Y tế. Ảnh: Mimosa

Định hướng lâu dài là giúp trạm y tế quản lý, theo dõi người mắc bệnh mạn tính đã được điều trị ổn định, chăm sóc những bệnh thông thường và thực hiện tốt công tác phòng bệnh. Những trường hợp nặng, cần can thiệp chuyên sâu sẽ được chuyển đến bệnh viện.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Trạm Y tế phường Bình Trưng phát triển hoạt động khám chữa bệnh, hướng đến hoàn thiện phòng khám đa khoa và khu vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện với chi phí phù hợp.

Việc mở rộng dịch vụ chuyên môn, kết hợp các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, cũng cho thấy một hướng đi đáng khích lệ của y tế cơ sở: Không chỉ chăm sóc người dân khi đau ốm mà còn quan tâm đến những nhu cầu thiết thực trong đời sống.