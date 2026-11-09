Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ đón phi hành gia nước ngoài đầu tiên

Các thành viên phi hành đoàn Thần Châu 23 trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.

Công dân Pakistan sẽ tham gia phi hành đoàn của sứ mệnh Thần Châu-24 (Shenzhou - 24), dự kiến ​​phóng lên trạm vũ trụ vào ngày 25/11, với vai trò chuyên gia về tải trọng, Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) thông báo hôm 7/11.

Theo thông báo, thời gian phi hành gia người Pakistan ở trên quỹ đạo sẽ khá ngắn, vì ông dự kiến ​trở về Trái đất trên tàu vũ trụ Thần Châu-23 (Shenzhou-23).

Nhiệm vụ dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 30/11.

Hai đại diện của Pakistan - Khurram Daud và Muhammad Zeeshan Ali - đã được chọn để tham gia khóa huấn luyện tại Trung Quốc, sau quá trình tuyển chọn và đánh giá 3 giai đoạn.

Cho đến nay, chỉ có các phi hành gia người Trung Quốc từng làm việc tại trạm vũ trụ này, vốn bắt đầu hoạt động ở quỹ đạo thấp vào năm 2021.

Sau khi Trung Quốc và Pakistan ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyến bay vào vũ trụ có người lái vào tháng 2/2025, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã ca ngợi sự kiện này là “một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong hành trình chinh phục vũ trụ của quốc gia”.

Ông nhấn mạnh, nó sẽ được ghi nhớ như một cột mốc quan trọng trong khát vọng du hành vũ trụ có người lái của Pakistan.

“Việc Pakistan tham gia chương trình Trạm Vũ trụ Trung Quốc phản ánh mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước.

Điều này sẽ góp phần vào việc chia sẻ kiến ​​thức lẫn nhau, cũng như tầm nhìn rộng lớn hơn về thám hiểm không gian hòa bình vì lợi ích của nhân loại”, Giám đốc CMSA Lin Xiqiang cho biết.

Shenzhou-24 sẽ đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử người Pakistan bay vào vũ trụ.

Người tiên phong là Namira Salim, người đã trải nghiệm vài phút không trọng lực trong chuyến bay "cận quỹ đạo" cùng công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic vào năm 2023.

Tuần trước, Trung Quốc đã vạch ra lộ trình cho chương trình đưa người lên Mặt Trăng gồm bốn sứ mệnh, đỉnh điểm là cuộc đổ bộ có người lái lên Mặt Trăng “trước năm 2030”.

Theo RT