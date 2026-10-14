Trạm trưởng trẻ tận tụy nơi cửa biển Lình Huỳnh

Thượng úy Lê Chí Nguyện trực tiếp kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước khi ra khơi.

Trên cương vị chỉ huy trạm, hàng ngày Thượng úy Lê Chí Nguyện chủ động nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ; trực tiếp theo dõi hoạt động của phương tiện, tàu thuyền và ngư dân qua lại khu vực cửa biển.

Công tác kiểm soát không chỉ dừng lại ở kiểm tra giấy tờ, phương tiện, Thượng úy Lê Chí Nguyện luôn coi trọng việc nắm chắc địa bàn, hiểu rõ hoàn cảnh từng đối tượng để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Trong công việc, anh luôn nêu gương từ những việc nhỏ nhất: duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm tra quân số, vũ khí đến trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ tuần tra và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

“Muốn quản lý tốt địa bàn phải thường xuyên xuống cơ sở, gần dân, hiểu dân và nắm chắc từng diễn biến thực tế, chứ không thể ngồi chờ việc”, Thượng úy Lê Chí Nguyện chia sẻ.

Thượng úy Lê Chí Nguyện đến từng hộ dân để tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Quan niệm đó được anh cụ thể hóa trong công việc hằng ngày. Khi thời tiết thuận lợi, anh cùng cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực cửa biển; khi có tình huống bất thường, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy xử lý.

Trong tiếp xúc với ngư dân, anh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, tuân thủ quy định về khai thác thủy sản, duy trì thiết bị giám sát hành trình và bảo đảm an toàn khi vươn khơi.

Thượng tá Đặng Ngọc Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, đánh giá Thượng úy Lê Chí Nguyện là cán bộ có tinh thần làm việc nghiêm túc, gần gũi, luôn tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, chủ động trao đổi với đồng đội và lắng nghe tâm tư, ý kiến của cán bộ, chiến sĩ.

“Mỗi lần gặp gỡ ngư dân đối với đồng chí cũng là một lần tuyên truyền, vận động. Không ít lần sau giờ làm việc, đồng chí vẫn dành thời gian trò chuyện với các chủ phương tiện về những quy định mới, hướng dẫn bà con làm đúng thủ tục xuất, nhập bến, khai thác hải sản đúng pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, Thượng tá Đặng Ngọc Thành cho biết.

Thượng úy Lê Chí Nguyện hướng dẫn ngư dân truy cập vào hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Trung tá Nguyễn Phan Vũ, nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Lình Huỳnh nhận xét, Thượng úy Lê Chí Nguyện là một trạm trưởng trẻ năng nổ, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết. Anh biết phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng cán bộ, chiến sĩ và duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt. Sự sâu sát của trạm trưởng đã tạo không khí gắn kết, giúp cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Không chỉ chú trọng công tác quản lý, kiểm soát tại cửa biển, Thượng úy Lê Chí Nguyện còn dành nhiều tâm huyết cho công tác vận động quần chúng. Anh phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và đoàn thể tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, chủ phương tiện và người dân sinh sống ven biển.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và xuất, nhập cảnh trái phép.

Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên; bà con chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Biên phòng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, góp phần củng cố thế trận Biên phòng toàn dân.

Với sức trẻ và tinh thần trách nhiệm, năm 2026, Thượng úy Lê Chí Nguyện được đơn vị bình bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nói về chặng đường đã qua, anh khiêm tốn: “Đối với tôi, thành tích lớn nhất không chỉ là những kết quả được ghi nhận trong công tác, mà còn là sự trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, là niềm tin của nhân dân và sự bình yên của địa bàn phụ trách...”.