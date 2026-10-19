Trạm tóc ước mơ: Nối dài yêu thương, tiếp sức tới người bệnh ung thư

Ngày 18/10, chương trình “Trạm tóc ước mơ 2026” tại Hà Nội đã mang đến những mái tóc mới cùng niềm vui, sự tự tin cho người bệnh ung thư. Từ những lọn tóc được nâng niu, cắt đi và trao tặng, yêu thương được nối dài, tiếp thêm động lực để người bệnh vững vàng hơn trên hành trình điều trị.

Từ những mái tóc hiến tặng đến hành trình sẻ chia

Được tổ chức tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chương trình “Trạm tóc ước mơ” do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Viện thực hiện, cùng sự đồng hành của Phòng Tổ chức cán bộ (Công an TP Hà Nội), các nhà tài trợ và tình nguyện viên.

Sự kiện “Trạm tóc ước mơ 2026” diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp (Ảnh: Linh Vũ)

Phía sau mỗi mái tóc được trao đi là sự thấu hiểu những mặc cảm, lo âu khi ngoại hình thay đổi trong quá trình điều trị ung thư. Với chị Hoàng Thị Diệu Thuần, Giám đốc Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, người khởi xướng chương trình, sự thấu hiểu ấy bắt nguồn từ chính hành trình chiến đấu với ung thư máu của mình.

Điều trị tại Viện từ năm 2005 và được ghép tủy thành công năm 2012, chị Thuần luôn biết ơn các y bác sĩ đã trao cho mình cơ hội sống thêm lần nữa. Từ mong muốn làm điều có ích, chị kết nối với Phòng Công tác xã hội, xây dựng những hoạt động đồng hành cùng bệnh nhi.

“Em rất hạnh phúc khi được tiếp tục sống cuộc đời mà mình mơ ước và được lan tỏa những tình cảm yêu thương của mình dành cho các em nhỏ ở đây”, chị Thuần chia sẻ.

Đông đảo người tham gia hiến tặng mái tóc với mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh. Ảnh: Linh Vũ

Đến nay, dự án đã tiếp nhận hơn 32.000 bộ tóc hiến tặng. Đằng sau con số ấy là những người kiên trì nuôi tóc, những tấm lòng hỗ trợ kinh phí và các tình nguyện viên bền bỉ góp sức.

Theo ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, khi tóc rụng do hóa trị, nhiều người bệnh buồn bã, lo lắng, ngại giao tiếp vì ngoại hình thay đổi. Những bộ tóc được trao tặng không chỉ giúp họ có diện mạo mới mà còn mang đến cảm giác được sẻ chia, tiếp thêm tự tin khi trở lại với cộng đồng.

Món quà nhỏ, tiếp sức mạnh lớn tới người bệnh

Với chị Linh, 31 tuổi, quê Phú Thọ, được nhận bộ tóc phù hợp là niềm vui lớn giữa những ngày điều trị hóa chất. Dù đã chuẩn bị tâm lý, chị vẫn không khỏi hụt hẫng khi chứng kiến mái tóc dài ngang lưng từng nâng niu rụng từng mảng.

“Hôm nay được tặng bộ tóc cảm thấy rất hợp với mình, mình rất vui, rất cảm ơn mọi người đã hiến tóc”, chị Linh xúc động nói. Từ người nhận, chị còn ấp ủ mong muốn trở thành người trao tặng khi sức khỏe ổn định, tóc dài trở lại.

Một em nhỏ được cha mẹ đưa đến hiến tóc dành tặng các bạn bị ung thư. Ảnh: Linh Vũ

Nữ cán bộPhòng Tổ chức cán bộ (Công an TP Hà Nội)

Cùng chung niềm vui ấy, chị Nguyễn Thị Mơ, 37 tuổi, quê Bắc Ninh, rưng rưng kể về gần một năm điều trị. Chỉ sau 10 ngày hóa trị, tóc chị đã rụng hết. Suốt thời gian đó, chị thường tự ti, ngại gặp gỡ mọi người. Bộ tóc mới giúp chị thực hiện mong ước giản dị: có thể tự tin hơn khi bước ra ngoài.

Ở phía người trao tặng, niềm vui đến từ việc góp một phần nhỏ bé để động viên người bệnh. Chị Quỳnh, 43 tuổi, đã hai lần hiến tóc và cho biết mình cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ người khác. Còn Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, dành hai năm rưỡi nuôi tóc trước khi hiến 33cm tóc đầu tiên trong đời.

Một mái tóc hiến dành tặng bệnh nhân ung thư còn tiếp thêm sức mạnh để họ chiến thắng bệnh tật. Ảnh: Linh Vũ

Những lời nhắn gửi yêu thương của người hiến tới bệnh nhi ung thư tại ngày hội. Ảnh: Linh Vũ

Một mái tóc mới không thể làm vơi hết những nhọc nhằn của hành trình điều trị, nhưng có thể giúp người bệnh bớt ngần ngại khi nhìn mình trong gương, tự tin hơn khi gặp người thân, bạn bè.

Từ những lọn tóc được trao đi bằng yêu thương, “Trạm tóc ước mơ” gửi gắm một điều giản dị: Trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, không ai phải đơn độc và những niềm vui nhỏ bé vẫn có thể trở thành nguồn sức mạnh lớn lao.