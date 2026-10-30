'Trạm tóc chiến sĩ' - hành trình 'tiếp sức' cho bệnh nhân ung thư của Công an Hà Nội

Một mái tóc trao đi thêm một nụ cười được giữ lại

Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố (TP) Hà Nội vừa phối hợp với Mạng lưới Vì trẻ em ung thư tổ chức “Ngày hội hiến tóc - Trạm tóc ước mơ năm 2026”, lan tỏa thông điệp “Từ một mái tóc được trao đi, thêm một nụ cười được giữ lại” tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ngày hội thu hút 1.176 người dân trực tiếp tham gia hiến tóc. Cùng với việc tiếp nhận tóc hiến tặng, chương trình đã trao 50 bộ tóc giả làm từ tóc thật cho các bệnh nhân ung thư, trong đó có 20 bộ dành cho bệnh nhi và 30 bộ dành cho bệnh nhân người lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ - CATP Hà Nội trực tiếp đo, chải và cắt tóc cho người dân hiến tặng tại chương trình. (Ảnh: CACC).

Đáng chú ý, riêng mô hình “Trạm tóc chiến sĩ” của Phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP Hà Nội đã vận động và trao tặng 15 bộ tóc tại chương trình, nâng tổng số tóc đóng góp cho dự án “Trạm tóc ước mơ” lên 55 bộ kể từ khi triển khai.

Không chỉ có cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia, hoạt động hiến tóc còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình. Với tinh thần “Mẹ cầm lược - con góp tóc”, Trung tá Nguyễn Thu Hằng cùng con gái và cháu gái đã có mặt tại ngày hội để hiến tóc, góp thêm những món quà dành tặng người bệnh.

Đối với những bệnh nhân ung thư phải trải qua quá trình hóa trị, việc rụng tóc không chỉ làm thay đổi ngoại hình mà còn có thể khiến họ mặc cảm, thiếu tự tin. Bởi vậy, những bộ tóc giả làm từ tóc thật được trao tặng tại chương trình không đơn thuần là món quà về vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên đối với người bệnh trong quá trình điều trị.

Ít ai biết rằng, mô hình “Trạm tóc chiến sĩ” được hình thành từ những trải nghiệm đặc biệt của Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP Hà Nội.

Năm 18 tuổi, chị từng phải đối diện với nguy hiểm đến tính mạng do sốt xuất huyết biến chứng nặng. Trong lúc nguy kịch, những đơn vị máu hiếm A Rh(-) được hiến tặng từ những người xa lạ đã giúp chị vượt qua cơn hiểm nghèo. Chính trải nghiệm ấy khiến chị luôn tâm niệm sống là để sẻ chia, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện sau khi trở thành chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi - người khởi xướng mô hình “Trạm tóc chiến sĩ” và hành trình 17 năm thiện nguyện hiến máu hiếm, hiến tóc. (Ảnh: CACC).

Là thành viên Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô và Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm miền Bắc, Đại úy Hà Mi đã có 15 lần hiến máu cứu người, trong đó có 3 lần trực tiếp hiến máu cấp cứu bệnh nhân nguy kịch giữa đêm khuya.

Sau này, khi chứng kiến người cha chiến đấu với căn bệnh ung thư, chị càng thấu hiểu những mặc cảm mà người bệnh có thể gặp phải khi mái tóc rụng dần sau quá trình hóa trị. Từ sự đồng cảm ấy, chị nảy ra ý tưởng vận động mọi người nuôi tóc, hiến tóc để làm tóc giả tặng bệnh nhân ung thư.

Mô hình “Trạm tóc chiến sĩ” ra đời, bắt đầu bằng việc Đại úy Hà Mi vận động con gái, người thân và đồng đội tham gia. Hoạt động sau đó dần thu hút sự hưởng ứng của người dân, với sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP Hà Nội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người có nguyện vọng hiến tóc, cán bộ, chiến sĩ không chỉ tiếp nhận tại các ngày hội tập trung mà còn chủ động đến tận nhà người dân. Cách làm này giúp việc hiến tóc không bị giới hạn trong những chương trình tổ chức tại bệnh viện, đồng thời tạo thêm cơ hội để người dân tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Theo Trung tá Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ - Công an TP Hà Nội, nếu trong công tác chuyên môn, người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn thể hiện bản lĩnh, sự quyết đoán thì trong các hoạt động thiện nguyện lại gần gũi, tận tụy và ân cần.

Với 55 bộ tóc đóng góp cho dự án “Trạm tóc ước mơ”, mô hình không chỉ ghi nhận sự hưởng ứng của cán bộ, chiến sĩ và người dân mà còn cho thấy một cách làm thiết thực trong hoạt động thiện nguyện. Những mái tóc được trao tặng góp phần giúp bệnh nhân ung thư có thêm sự tự tin, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, tận tâm và vì Nhân dân phục vụ.