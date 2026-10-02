Trầm tích văn hóa nơi miền Tây xứ Thanh

Chùa Mèo giữa không gian núi rừng Pù Bằng, Pù Rinh.

Theo các tư liệu và truyền thuyết được lưu truyền, chùa Mèo hay còn gọi là Đỉnh Miêu Thiền tự có nguồn gốc từ khoảng thế kỷ XIII, ban đầu mang tên chùa Chu.

Tương truyền, công chúa nhà Trần Chu Huyền cùng nhà Lang Mường Chếnh đã dựng chùa tại vùng đất này. Qua thời gian, ngôi chùa trở thành một không gian sinh hoạt tín ngưỡng gắn với cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Điều làm nên sức sống của chùa Mèo không chỉ là tuổi đời, mà là những lớp văn hóa đang hiện diện trong đời sống hôm nay.

Chùa Mèo còn gắn với câu chuyện về Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tương truyền, trong những năm đầu khởi nghĩa, Lê Lợi và nghĩa quân từng lui về vùng rừng núi Lang Chánh để tránh sự truy đuổi của quân Minh. Khi quân Minh cùng chó săn tìm đến khu vực chùa Chu, một con mèo bất ngờ xuất hiện, thu hút sự truy đuổi của quân địch, giúp Lê Lợi và nghĩa quân thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Sau khi giành thắng lợi, Lê Lợi cho tu bổ chùa Chu và đổi tên thành Chùa Mèo. Câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một phần ký ức văn hóa gắn với ngôi chùa.

Chùa Mèo không chỉ thờ Phật mà còn thờ vua, thờ Mẫu và phối thờ Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi. Các pho tượng Quan âm, Thích ca Mâu ni cùng hình tượng các nhân vật lịch sử hiện diện trong chùa, tạo nên sự đan xen giữa Phật giáo, tín ngưỡng dân gian và ký ức về những nhân vật, sự kiện được cộng đồng tôn kính.

Trong chùa Mèo hôm nay, vua Lê Thái Tổ được thờ ở một không gian trang trọng.

Chùa được trùng tu, tôn tạo vào năm 2013. Hòa trong cảnh sắc núi rừng và dòng sông Âm, ngôi chùa mang vẻ thanh tịnh, yên bình. Không chỉ là nơi người dân đến dâng hương, chiêm bái, chùa Mèo còn là điểm đến để du khách tìm hiểu lịch sử, khám phá văn hóa bản địa và vãn cảnh.

Lễ hội chùa Mèo được tổ chức hằng năm vào tháng Giêng.

Mỗi dịp tháng Giêng, lễ hội chùa Mèo lại được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, cầu an, cầu phúc.

Năm 2005, chùa Mèo được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Từ một nơi người dân tìm về hành lễ, chùa Mèo ngày càng được biết đến như một điểm đến để du khách tìm hiểu lịch sử, khám phá văn hóa bản địa và vãn cảnh giữa không gian núi rừng.

Qua những thăng trầm của thời gian, chùa Mèo vẫn được gìn giữ và hiện diện trong đời sống hôm nay. Những giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi chùa không chỉ nằm trong những câu chuyện được lưu truyền, mà còn được tiếp nối qua lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng và sự gắn bó của người dân.

Đó cũng là cách một di tích được bảo tồn bằng chính sức sống của mình, để những giá trị văn hóa tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.