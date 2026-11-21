Từ 0 giờ ngày 25/11/2026, Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy II sẽ tổ chức thu phí trở lại sau hơn 30 ngày tạm dừng để sửa chữa. Ảnh: HP

Hai trạm thu phí Bến Thuỷ I và Bến Thuỷ II thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó Tập đoàn Cienco4 là nhà đầu tư, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án.

Thông cáo báo chỉ của đại diện Chi nhanh B.O.T tuyến tranh Vinh (Tập đoàn CIENCO4) về việc thu phí tại 2 trạm Bến Thuỷ I và II sau thời gian tạm dừng để thi công. Ảnh: ĐB

Việc thu phí được thực hiện bằng hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn theo quy định. Chủ phương tiện cần bảo đảm tài khoản giao thông có đủ số dư trước khi qua trạm. Mức giá vé tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành tại Văn bản số 8940/CĐBVN-TC ngày 27/12/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam. Các đối tượng được miễn, giảm tại Trạm Bến Thủy I thực hiện theo những văn bản hướng dẫn đã ban hành.

Để bảo đảm giao thông trong thời gian đầu thu phí trở lại, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh cho biết đã bố trí nhân sự điều tiết, phân luồng 24/24 giờ, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông địa phương. Đơn vị cho biết công tác này nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn và thông suốt tại khu vực hai trạm.

Trước đó, trong thời gian tạm dừng thu phí 30 ngày (từ 0h ngày 20/10/2026) nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án triển khai sửa chữa mặt đường, duy trì quản lý, bảo dưỡng trên toàn tuyến và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Trước đó, trong thời gian tạm dừng thu phí 30 ngày (từ 0h ngày 20/10/2026) nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án triển khai sửa chữa mặt đường, duy trì quản lý, bảo dưỡng trên toàn tuyến và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Hai dây chuyền thi công bê tông nhựa được huy động để cào bóc, thảm lại mặt đường; khối lượng thực hiện đạt hơn 30.948m². Các đơn vị cũng xử lý hằn lún vệt bánh xe, sửa chữa hư hỏng cục bộ, sơn lại vạch đường, chỉnh trang và bổ sung biển báo, cọc tiêu.

Theo ông Cao Xuân Cường, Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (Tập đoàn Cienco 4), sau thời gian tạm dừng thu phí để thi công, sửa chữa, ngày 17/11, Khu Quản lý đường bộ II phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nhà đầu tư cùng doanh nghiệp dự án kiểm tra hiện trường. Đoàn công tác ghi nhận kết quả khắc phục và kiểm đếm khối lượng đã hoàn thành.

“Các hư hỏng trên tuyến đã được xử lý đạt yêu cầu; hiện không còn hư hỏng mức độ nặng hoặc điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các mũi thi công vẫn tiếp tục bám sát hiện trường để duy tu, bảo dưỡng và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh”, ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, nếu người dân và doanh nghiệp vận tải cần hỗ trợ hoặc phản ánh thông tin khi lưu thông qua trạm có thể liên hệ số điện thoại 0238 6666527.