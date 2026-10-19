Trạm Thản giải quyết kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở

Thường trực HĐND xã Trạm Thản tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm giải quyết các ý kiến, kiến nghị các vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, UBND xã Trạm Thản đã xây dựng, ban hành lịch và nội quy tiếp công dân theo quy định; phân công cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như đất đai, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, bảo đảm thời hạn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư trên địa bàn xã từng bước đi vào nền nếp. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 29 buổi tiếp công dân định kỳ. Trong 9 tháng năm 2026, UBND xã tiếp nhận 13 đơn kiến nghị, phản ánh, chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng và chế độ, chính sách.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đến nay, xã đã giải quyết 11/13 đơn; 2 đơn còn lại đang được xem xét, xử lý theo quy định. Các vụ việc phát sinh nhìn chung chưa có tính chất gay gắt, phức tạp, chưa xuất hiện tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Tiếp nhận ý kiến của cử tri, Bí thư Đảng ủy xã kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão đợt tháng 5/2026.

Cùng với duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân tại trụ sở, UBND xã phân công cán bộ, công chức thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Xã chú trọng đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin; lãnh đạo xã công khai số điện thoại để người dân phản ánh, kiến nghị, đồng thời trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư để lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND xã cũng được quan tâm, góp phần kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Trước Kỳ họp thứ Ba HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức vào tháng 7 vừa qua, qua tổng hợp, có 17 ý kiến với 26 nội dung khác nhau. Đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã và các phòng, ban chuyên môn đã tiếp thu, trả lời; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Địa phương xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, xã chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; đồng thời tăng cường đôn đốc các bộ phận chuyên môn khẩn trương xác minh, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, xã Trạm Thản tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, xây dựng địa phương ổn định và phát triển.