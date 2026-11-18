Lần theo dấu vết

Xã Trạm Tấu có địa hình chia cắt, nhiều đường mòn xuyên rừng sâu, gây không ít khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Các đối tượng ma túy lợi dụng điều kiện này để ẩn náu, giao dịch lén lút, đưa “cái chết trắng” vào các bản làng, đe dọa cuộc sống bình yên của đồng bào dân tộc thiểu số vốn hiền lành, chất phác.

Dù địa hình đồi núi chia cắt, phức tạp, lực lượng Công an xã Trạm Tấu vẫn kiên trì tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Thực tế cho thấy, ma túy ở vùng cao thường hoạt động kín đáo. Các đối tượng mua bán nhỏ lẻ ngay trong nhà, trên nương, thậm chí biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi hơn như trả công lao động bằng ma túy hoặc lợi dụng người nghiện có hoàn cảnh khó khăn để trung chuyển.

Nếu không chặt đứt những mắt xích này, ma túy sẽ kéo theo trộm cắp, mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, Công an xã xác định phương châm: đánh trúng nguồn cung, triệt phá ổ nhóm, giảm nguồn cầu ngay từ thôn, bản.

Những tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an xã phối hợp với tổ công tác tăng cường của Công an tỉnh duy trì tuần tra, kiểm soát cả ban đêm, bất kể giá rét, sương mù. Qua đó, nhiều đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện.

Bữa ăn vội giữa rừng của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trạm Tấu trên hành trình lần theo dấu vết tội phạm ma túy.

Điển hình là vụ việc đêm 8/4/2026 tại thôn Pá Khoang. Khoảng 22 giờ 50 phút, khi tuần tra, tổ công tác phát hiện Thào A P (sinh năm 1972), trú tại địa phương, có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi quần P 3 gói nilon buộc bằng vỏ cây và sợi chỉ, bên trong chứa chất bột nén màu trắng là heroin.

Khai thác nhanh, P khai không mua số ma túy này mà được Lầu A P (sinh năm 1978, trú tại thôn Làng Linh) trả công khi đi làm thuê. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lầu A P, lực lượng chức năng thu giữ thêm 0,67 gam heroin cất trong hộp nhựa đặt dưới nền phòng ngủ. Vài ngày sau, cả hai đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố. Đây là thủ đoạn dùng ma túy để trói buộc sức lao động của người nghiện, biến họ thành người tiêu thụ cho chính đối tượng thuê mình.

Bên cạnh bắt quả tang, Công an xã Trạm Tấu phối hợp với các cơ sở cai nghiện để truy nguồn cung. Giữa tháng 6/2026, từ thông tin do Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lào Cai cung cấp về nguồn ma túy của học viên Vàng A S, trú tại thôn Pá Lau, đã sử dụng trước khi đi cai nghiện, Công an xã đã vào cuộc xác minh. Theo lời khai của S, cơ quan chức năng xác định Hảng T D (sinh năm 1979), ở cùng thôn là người bán ma túy cho S.

Từ số ma túy thu giữ, lực lượng Công an mở rộng điều tra, kịp thời triệt phá thêm nhiều đối tượng trong đường dây.

Tại cơ quan điều tra, D thừa nhận mua heroin của Hảng T A, trú tại thôn Làng Linh, với giá 200.000 đồng, sau đó chia nhỏ bán lại cho S 3 lần ngay tại bếp và giường ngủ trong nhà với giá, mỗi gói 50.000 đồng. Ngày 16/6/2026, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thiếu tá Hà Giang - Phó Trưởng Công an xã Trạm Tấu cho biết: “Các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn phần lớn là người địa phương, thông thuộc địa hình và rất cảnh giác. Chúng thường giao dịch lén lút trong nhà riêng, khu vực nương đồi vắng người qua lại, thậm chí sử dụng chính người nghiện để trả công lao động nhằm che giấu hành vi mua bán. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ phải kiên trì bám nắm từng diễn biến, kết hợp tuần tra công khai với trinh sát mật phục, tranh thủ thông tin từ cơ sở cai nghiện để triệt xóa tận gốc nguồn cung, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về ma túy”.

Dựng "lá chắn" từ lòng dân

Bên cạnh đấu tranh với nguồn cung, quản lý chặt người nghiện và ngăn chặn phát sinh người nghiện chính là giải pháp căn cơ. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Trạm Tấu đã rà soát, xét nghiệm chất ma túy 550 lượt đối với 336 trường hợp nghi vấn; phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 16 đối tượng phạm tội về ma túy; vận động, cưỡng chế 51 trường hợp đi cai nghiện.

Nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an xã Trạm Tấu phối hợp phát hiện, bắt giữ.

Công an xã Trạm Tấu lấy lời khai các đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy để điều tra, mở rộng vụ án.

Kết quả trên đến từ các đợt cao điểm tuần tra, truy quét của lực lượng công an và sự chuyển biến trong nhận thức của đồng bào. Từ chỗ e ngại, người dân nay chủ động cùng công an phát hiện, tố giác tội phạm và đưa người nghiện đi cai.

Cán bộ Công an xã Trạm Tấu xuống từng thôn, bản tuyên truyền, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nhận diện các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy.

Ông Giàng A Su, thôn Làng Linh, chia sẻ: “Trước đây thấy người lạ tụ tập, biểu hiện bất thường, bà con cũng e ngại, sợ bị trả thù nên ít dám nói. Từ khi cán bộ Công an xã thường xuyên xuống bản họp dân, giải thích cặn kẽ và giữ bí mật tuyệt đối cho người báo tin, bà con yên tâm hơn. Giờ thấy người lạ mặt lảng vảng hay có dấu hiệu mua bán, sử dụng ma túy, chúng tôi đều báo ngay cho công an xã”.

Gần dân, bám địa bàn giúp Công an xã Trạm Tấu nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy cho Nhân dân.

Trung tá Lương Ngọc Tuấn - Trưởng Công an xã Trạm Tấu, cho biết: “Xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chúng tôi vừa kiên quyết xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vừa rà soát từng trường hợp nghiện để đưa đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguồn cầu ngay tại cơ sở. Quan trọng nhất là dựa vào dân, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín để mỗi người dân là một "tai mắt" giúp lực lượng công an giữ sạch địa bàn”.

Do lợi nhuận từ ma túy rất lớn nên tội phạm luôn tìm cách hoạt động trở lại. Vì vậy, giữ vững địa bàn Trạm Tấu đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân.