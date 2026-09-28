Trạm Tấu: Giảm nghèo từ chính lợi thế của địa phương

Với gia đình bà Vàng Thị Xu, thôn Làng Tống, căn nhà mới là kết quả từ sự chung sức của nhiều nguồn lực. Từ 60 triệu đồng hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cùng sự giúp đỡ ngày công của người thân, hàng xóm và khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà đã có thêm điều kiện hoàn thiện ngôi nhà.

Gia đình bà Vàng Thị Xu, thôn Làng Tống, xã Trạm Tấu được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để xây dựng nhà ở.

Tại thôn Làng Tống, việc hỗ trợ người dân cũng được tính toán, lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế và điều kiện sản xuất của từng hộ.

Qua tuyên truyền, nắm bắt nguyện vọng, thôn đề xuất hỗ trợ các mô hình chăn nuôi, trồng thảo quả, giúp người dân có thêm sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập.

Theo ông Giàng A Lâu - Bí thư Chi bộ thôn Làng Tống, việc nắm được người dân cần gì, có khả năng làm gì giúp các chính sách hỗ trợ sát thực tế hơn, thay vì triển khai theo cách đồng loạt.

Với những hộ được hỗ trợ bò cái sinh sản, mục tiêu không chỉ là trao con giống mà còn hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng bệnh, duy trì đàn và tăng đàn, tạo nguồn thu lâu dài.

Gia đình ông Vàng A Chú ở thôn Làng Tống, là một trong những hộ đang từng bước phát huy hiệu quả từ cách hỗ trợ này.

Năm 2025, từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ông Vàng A Chú, thôn Làng Tống, xã Trạm Tấu được hỗ trợ bò sinh sản, tạo sinh kế để phát triển kinh tế gia đình.

Là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, Trạm Tấu xác định giảm nghèo không chỉ là đưa các hộ ra khỏi danh sách nghèo, mà quan trọng hơn là giúp người dân có sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo. Từ thực tế đó, xã tập trung rà soát, phân loại hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo và nhu cầu của từng hộ để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp.

Cùng với các mô hình sinh kế đang triển khai, xã cũng nghiên cứu phát triển cây dược liệu và những sản phẩm có lợi thế, phù hợp với điều kiện địa phương, từng bước gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Cách làm này giúp các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai sát với thực tế, đem lại hiệu quả.

Nguồn lực này cũng giúp địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng ở cơ sở và tạo nền tảng để người dân phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế và nâng cao thu nhập.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn các chương trình thực hiện trên địa bàn xã đạt hơn 220 tỷ đồng, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, cấp nước, trường học, điện lưới; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ sinh kế.

Điện lưới, giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để người dân Trạm Tấu phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Riêng lĩnh vực sinh kế, xã đã hỗ trợ bò cái sinh sản cho 100 hộ và năm 2026 tiếp tục hỗ trợ 80 hộ; đồng thời, 230 hộ đã được hỗ trợ nhà ở, dự kiến trong năm nay có thêm 43 hộ được thụ hưởng.

Cùng với đó, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng trở thành một trong những “đòn bẩy” để người dân đầu tư sản xuất với dư nợ gần 120 tỷ đồng.

Đặc biệt, Trạm Tấu xác định chăn nuôi là một trong những hướng sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và quỹ đất của địa phương, qua đó mở thêm cơ hội tăng thu nhập cho người dân.

Xã định hướng phát triển các vật nuôi có lợi thế như gà đen, lợn bản địa, trâu, bò; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm một số vật nuôi có giá trị kinh tế cao, trong đó có hươu lấy nhung.

Mục tiêu là từng bước thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, nâng cao chất lượng con giống, tăng cường phòng chống dịch bệnh, áp dụng khoa học - kỹ thuật và hướng tới sản xuất hàng hóa, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Người dân xã Trạm Tấu phát huy lợi thế địa phương để phát triển cây dược liệu và chăn nuôi gia súc để mang lại nguồn thu cho gia đình.

Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết, những giải pháp trên đã góp phần kéo tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 47,48% năm 2025 xuống còn 39% như hiện nay; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28 triệu đồng lên 34 triệu đồng/người/năm.

Năm 2026, Trạm Tấu đặt mục tiêu giảm 250 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 27,4%. Để đạt mục tiêu đề ra, xã tiếp tục rà soát từng hộ, xác định rõ nguyên nhân nghèo để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp; đồng thời phát triển chăn nuôi, nông nghiệp hàng hóa, cây dược liệu và các sản phẩm có lợi thế.

Cùng với nguồn vốn tín dụng, địa phương chú trọng chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài, phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tạo việc làm tại chỗ. Địa phương cũng đặc biệt quan tâm nhóm hộ mới thoát nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo, bởi đây là những đối tượng cần được tiếp tục hỗ trợ để công tác giảm nghèo thực sự bền vững.

Bà con vùng cao Trạm Tấu tập trung thu hoạch lúa mùa đảm bảo lương thực cho gia đình.

Thực tế cho thấy, ở địa bàn còn nhiều khó khăn như Trạm Tấu, giảm nghèo bền vững không thể chỉ dựa vào một khoản hỗ trợ hay một chương trình riêng lẻ. Quan trọng hơn là nguồn lực phải đến đúng đối tượng, sinh kế phải phù hợp với điều kiện từng hộ và từng địa bàn. Và mục tiêu cuối cùng là tạo ra thu nhập và nâng cao khả năng tự chủ của mỗi gia đình.

Khi người dân có nhà ở ổn định, có tư liệu sản xuất, có vốn và được hướng dẫn cách làm ăn phù hợp, nguồn lực từ các chương trình giảm nghèo sẽ không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn trở thành động lực để người dân tự vươn lên, ổn định cuộc sống ngay trên quê hương.