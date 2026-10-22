Trạm Tấu chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Bí thư Đảng ủy xã Trạm Tấu cho biết: “Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã Trạm Tấu luôn tích cực phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong lao động sản xuất, các phong trào thi đua và hoạt động chung tại thôn; đặc biệt, quan tâm phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Mông.

Các chi bộ đã chủ động rà soát, lập danh sách quần chúng có triển vọng; chú trọng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, những người tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế và có uy tín trong cộng đồng.

Tại cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể đưa ra chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Đồng chí Thào A Chua - Bí thư Chi bộ thôn Tấu Trên chia sẻ: “Ở địa bàn chủ yếu là đồng bào Mông, công tác tuyên truyền của chi bộ được thực hiện theo phương châm "mưa dầm thấm lâu", gần gũi, dễ hiểu, gắn với những việc làm thiết thực trong đời sống; lấy những đảng viên gương mẫu, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và cá nhân tận tụy với cộng đồng làm minh chứng sinh động để khơi dậy tinh thần phấn đấu trong quần chúng".

Tại một số địa phương, để phát triển đảng viên nữ, chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để hội viên tham gia hoạt động cộng đồng, phát huy năng lực trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hoạt động phù hợp với điều kiện lao động, chăm sóc gia đình của phụ nữ vùng cao, giúp những quần chúng tích cực có thêm cơ hội rèn luyện và trưởng thành.

Đoàn viên, thanh niên cũng là lực lượng được quan tâm tạo nguồn. Anh Giàng A Vàng - Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: “Đoàn Thanh niên xã đã gắn công tác tạo nguồn phát triển đảng với hoạt động đoàn, các phong trào tình nguyện, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Qua đó kịp thời phát hiện những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, có ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, từ đó định hướng và bồi dưỡng từ sớm. Với những người đi làm xa, Đoàn Thanh niên xã duy trì liên hệ, nắm quá trình phấn đấu, tạo điều kiện để họ tiếp tục tham gia hoạt động phù hợp khi trở về địa phương”.

Nhờ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, 10 tháng năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp được 22 đảng viên, vượt 2 đảng viên so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra và vượt 1 đảng viên so với chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2026. Trong số đảng viên mới được kết nạp, có 6 đảng viên nữ (chiếm 27,27%), 14 đảng viên thuộc khu vực nông thôn (chiếm 63,64%), 20 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 90,91%).

Đảng bộ xã Trạm Tấu hiện nay có 616 đảng viên, trong đó 203 đảng viên nữ và 349 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Sau khi thực hiện sắp xếp, định danh lại các tổ chức đảng theo Quy định số 208-QĐ/TW, Đảng bộ xã Trạm Tấu có 31 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 4 đảng bộ và 27 chi bộ. Các tổ chức đảng đã khẩn trương ổn định tổ chức, ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung nghị quyết lãnh đạo, quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên. Nền nếp sinh hoạt định kỳ tiếp tục được duy trì, bảo đảm hoạt động của tổ chức đảng diễn ra liên tục, thống nhất.

Việc ổn định tổ chức sau sắp xếp tạo cơ sở để các chi bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời rà soát nguồn phát triển đảng viên phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.